Moody's: Дефолта не будет при конфискации активов России

По информации, полученной от агентства Reuters, международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что не планирует объявлять дефолт в странах, которые выпустили облигации и были куплены Россией. Однако это условие действительно только при конфискации активов России за границей.