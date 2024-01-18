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Published Сегодня, 08:03

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Updated Сегодня, 08:05

Moody's: Дефолта не будет при конфискации активов России

18 января 2024, 08:03
По информации, полученной от агентства Reuters, международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что не планирует объявлять дефолт в странах, которые выпустили облигации и были куплены Россией. Однако это условие действительно только при конфискации активов России за границей.

Руководитель сектора суверенных рейтингов EMEA в S&P Global, Фрэнк Гилл, указал, что даже в случае конфискации активов России, дефолта не произойдет, так как выплаты по купонам осуществляются через платежного агента, который будет перечислять платежи другим кредиторам, пишет ИА RuNews24.ru.

Ранее Банк РФ сообщил, что большая часть замороженных резервов хранится в гособлигациях Австрии, Британии, Германии, Франции и наличности. Если активы будут конфискованы, то Москва не сможет получить свои положенные платежи, и в этом случае рейтинговые агентства могут объявить дефолт по внешним долгам указанных стран.

В июне 2022 года агентство Moody's сообщило о дефолте России по внешним долгам, так как держатели суверенного долга не получили выплаты по еврооблигациям на сумму 100 млн долларов. Министерство финансов РФ заявило, что выплаты были полностью исполнены, и деньги были перечислены платежному агенту — Национальному расчетному депозитарию (НРД).

Администрация президента США Джо Байдена 11 января поддержала законопроект, который предусматривает изъятие активов России, заблокированных на Западе, на сумму 300 млрд долларов в пользу Украины. Россия планирует использовать судебные меры для противодействия подобным действиям со стороны США и стран Евросоюза.

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