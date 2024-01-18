Разработчик аудиоформата MP3 представил новую технологию передачи музыкальных файлов

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Гарнитура оснащена датчиками, которые отслеживают положение головы слушателя и анализируют окружающую обстановку. Новая технология, названная «пространственным звучанием плюс», направлена на достижение естественного звучания, пишет ИА RuNews24.ru.
В настоящее время подобные технологии используют громоздкие гарнитуры. Однако Бранденбург уверен, что в будущем датчики можно будет интегрировать в компактные беспроводные наушники. Он уже ведет переговоры с разработчиками гарнитур виртуальной реальности, ожидая дальнейшего развития и внедрения новой технологии на рынок.
Примечательно, что Карлхайнц Бранденбург является одним из разработчиков аудиоформата MP3.