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Published Сегодня, 08:37

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Updated Сегодня, 08:40

Разработчик аудиоформата MP3 представил новую технологию передачи музыкальных файлов

18 января 2024, 08:37
На выставке CES 2024 в США немецкий инженер Карлхайнц Бранденбург представил новую систему передачи музыки. Эта технология связана с дополненной реальностью и аудиофайлами. Бранденбург продемонстрировал гарнитуру, которая позволяет улучшить качество звука и создать более реалистичное восприятие.

Гарнитура оснащена датчиками, которые отслеживают положение головы слушателя и анализируют окружающую обстановку. Новая технология, названная «пространственным звучанием плюс», направлена на достижение естественного звучания, пишет ИА RuNews24.ru.

В настоящее время подобные технологии используют громоздкие гарнитуры. Однако Бранденбург уверен, что в будущем датчики можно будет интегрировать в компактные беспроводные наушники. Он уже ведет переговоры с разработчиками гарнитур виртуальной реальности, ожидая дальнейшего развития и внедрения новой технологии на рынок.

Примечательно, что Карлхайнц Бранденбург является одним из разработчиков аудиоформата MP3.

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