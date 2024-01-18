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Published Сегодня, 06:44

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Updated Сегодня, 06:46

В Ростове открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты Даванкова

В Ростове открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты Даванкова

18 января 2024, 06:44
Фото: пресс-служба «Новых людей»
В Ростове-на-Дону начал работу штаб общественной поддержки единого кандидата в президенты от «Новых людей» и «Партии роста» Владислава Даванкова. Он открылся по адресу: Ворошиловский проспект, 6.
Фото: пресс-служба «Новые люди»

Здесь будут принимать обращения людей, проводить лекции и работать над предвыборной программой кандидата.

«Мы уже получили и обработали три тысячи обращений. Часть из них касается точечных проблем, другие касаются глобальных вопросов, связанных с ЖКХ, медициной, образованием и другими сферами. Некоторые предложения войдут в итоговую предвыборную программу, которую мы презентуем в конце января. Их мы обсуждаем и в общественных штабах, и во время моих поездок по стране», — сказал Владислав Даванков.

Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Ростовской области Александр Чухлебов в режиме телемоста пообщался с Владиславом Даванковым и рассказал о текущей работе. По его словам, ростовская команда рассчитана на максимальный результат. Он также пригласил Владислава Даванкова в Ростов-на-Дону.

До конца января штабы общественной поддержки Даванкова заработают в 76 регионах. Курировать работу штабов будет депутат Госдумы, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Сопредседателем стал президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

«Очень важно находиться в постоянном контакте с людьми, слышать их. У нас всё очень демократично, двери штабов открыты постоянно», — говорит Сардана Авксентьева.

Присоединиться к команде Владислава Даванкова можно на официальном сайте. Сейчас там уже более 250 тысяч регистраций.

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