В Ростове открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты Даванкова

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Здесь будут принимать обращения людей, проводить лекции и работать над предвыборной программой кандидата.
«Мы уже получили и обработали три тысячи обращений. Часть из них касается точечных проблем, другие касаются глобальных вопросов, связанных с ЖКХ, медициной, образованием и другими сферами. Некоторые предложения войдут в итоговую предвыборную программу, которую мы презентуем в конце января. Их мы обсуждаем и в общественных штабах, и во время моих поездок по стране», — сказал Владислав Даванков.
Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Ростовской области Александр Чухлебов в режиме телемоста пообщался с Владиславом Даванковым и рассказал о текущей работе. По его словам, ростовская команда рассчитана на максимальный результат. Он также пригласил Владислава Даванкова в Ростов-на-Дону.
До конца января штабы общественной поддержки Даванкова заработают в 76 регионах. Курировать работу штабов будет депутат Госдумы, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Сопредседателем стал президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.
«Очень важно находиться в постоянном контакте с людьми, слышать их. У нас всё очень демократично, двери штабов открыты постоянно», — говорит Сардана Авксентьева.
Присоединиться к команде Владислава Даванкова можно на официальном сайте. Сейчас там уже более 250 тысяч регистраций.