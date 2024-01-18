В Ростове открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты Даванкова

«Мы уже получили и обработали три тысячи обращений. Часть из них касается точечных проблем, другие касаются глобальных вопросов, связанных с ЖКХ, медициной, образованием и другими сферами. Некоторые предложения войдут в итоговую предвыборную программу, которую мы презентуем в конце января. Их мы обсуждаем и в общественных штабах, и во время моих поездок по стране», — сказал Владислав Даванков.