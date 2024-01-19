Доставка корреспонденции в суды Ростовской области обойдётся в 19,5 млн рублей

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Исполнителю предстоит осуществлять почтовые услуги для 75 адресов. В списке указаны различные населенные пункты, такие как Ростов, Волгодонск, Новочеркасск и Азов. Срок контракта составляет до конца 2024 года, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Заказчиком является областная организация «Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей» («СОДСУМС»). За предоставление услуг будет выплачено 19,5 млн рублей. Финансирование будет производиться из бюджета региона.
По результатам электронного аукциона, контракт получен ООО «Национальная почтовая служба-Дон».