rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Доставка корреспонденции в суды Ростовской области обойдётся в 19,5 млн рублей

19 января 2024, 10:50
В Ростовской области ищут компанию, которая будет заниматься доставкой почты в суды. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исполнителю предстоит осуществлять почтовые услуги для 75 адресов. В списке указаны различные населенные пункты, такие как Ростов, Волгодонск, Новочеркасск и Азов. Срок контракта составляет до конца 2024 года, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Заказчиком является областная организация «Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей» («СОДСУМС»). За предоставление услуг будет выплачено 19,5 млн рублей. Финансирование будет производиться из бюджета региона.

По результатам электронного аукциона, контракт получен ООО «Национальная почтовая служба-Дон».

Подпишитесь
«Забытая деревня»: жилые дома на улице Шоссейной в Ростове заливает водой
Сегодня, 11:56
Средняя стоимость аренды жилья в Ростове за год выросла на 29%
Сегодня, 12:23
В Новочеркасске осудили мобилизованного, пытавшегося за взятку не попасть в зону СВО
Сегодня, 11:47
На ремонт детских садов и школ Ростовской области потратят 7,5 млрд рублей
Сегодня, 11:38
Ростов станет самым теплым городом-миллионником на выходных
Сегодня, 11:36
«ДОННЕФТЕСТРОЙ» ананосировал старт продаж в новом мегарайоне
Сегодня, 14:09