Копайгородский: Сочи действует как единая команда в поддержке соотечественников

По словам мэра Сочи, четверть всех зданий, которые восстанавливаются сейчас на новых территориях РФ, — социально значимые объекты. Копайгородский рассказал, что уже закончен ремонт в одной из школ Херсонской области, а к марту этого года сочинская администрация рассчитывает сдать еще десяток общеобразовательных школ, спортшкол и детских садов в Макеевке.