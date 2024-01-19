Копайгородский: Сочи действует как единая команда в поддержке соотечественников

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Алексей Копайгородский также отметил, что в скором времени люди получат возможность заселиться еще в одиннадцать отремонтированных домов, пишет телеграм-канал мэра Сочи.
«Сейчас по поручению руководителя Минстроя России и при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева на федеральные средства продолжаем работу по восстановлению после обстрелов 85 объектов в Донецке, Мариуполе и Макеевке», — уточнил Копайгородский.
По словам мэра Сочи, четверть всех зданий, которые восстанавливаются сейчас на новых территориях РФ, — социально значимые объекты. Копайгородский рассказал, что уже закончен ремонт в одной из школ Херсонской области, а к марту этого года сочинская администрация рассчитывает сдать еще десяток общеобразовательных школ, спортшкол и детских садов в Макеевке.
Мэр Сочи Алексей Сергеевич Копайгородский подчеркнул: восстановительные работы в новых регионах страны осуществляются в рамках общероссийского инфраструктурного проекта. Кроме того, он отметил, что каждая рабочая поездка специалистов сопровождается отправкой гуманитарных грузов.
«Весь Сочи действует как единая команда в поддержке наших соотечественников», — резюмировал мэр города-курорта Алексей Копайгородский.
Ранее «Новые Известия» рассказывали о том, как изменился город-курорт Сочи при мэре Алексее Копайгородском.