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Сокровища в тарифах: Tele2 запустила кампанию в поддержку своих уникальных фишек

Сокровища в тарифах: Tele2 запустила кампанию в поддержку своих уникальных фишек

19 января 2024, 11:58
Фото: Tele2
Реклама. ООО «Т2 МОБАЙЛ» . erid: LjN8K7UHK
Tele2 запустила новый флайт рекламной кампании в поддержку уникальных фишек в тарифах, которые отличают их от других предложений на рынке.

В рекламном видео команда Tele2 приводит мореплавателей к истинным сокровищам в тарифах — они доступны каждому абоненту и делают мобильную связь по-настоящему выгодной.

Новый рекламный ролик показывает героя-мореплавателя и его соратников в поисках сокровищ. Они слышат пение сладкоголосой сирены и, влекомые прекрасными звуками, едва не попадают в ловушку. «Звучат, как песнь, разные предложения — только выгодность их исчезает быстро», — так продуктовые уловки сравниваются с чарующим, но чреватым опасностями пением хищной русалки. Завороженные путешественники устремляются к красавице на морском утесе, и их корабль попадает в щупальца гигантского спрута: выгодность уловок исчезает быстро, как наваждение.

Мореходы близки к поражению в сражении с чудовищем, но тут на помощь приходит команда Tele2. Босс и его герои быстро расправляются со спрутом и объясняют неопытным охотникам: «У Tele2 правила другие, выгода — наша стихия». Они указывают мореплавателям на истинные сокровища в тарифах Tele2. Новый ролик доступен по ссылке.

Уникальные фишки в тарифах Tele2 — это прежде всего вечные минуты и гигабайты: они не сгорят, а бесплатно перенесутся на следующий месяц при своевременной оплате. Среди «сокровищ» Tele2 — возможность общаться в VK, «Одноклассниках», Telegram и других мессенджерах без расхода интернет-трафика. Наконец, клиенты Tele2 легко делятся гигабайтами с друзьями, близкими или другими пользователями пакетных тарифов оператора в любом регионе.

Состав творческой группы:

Ольга Свечникова — директор по маркетингу

Елена Семенова — директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям

Дарья Тарасова — руководитель направления маркетинговых коммуникаций

Елизавета Евланникова — менеджер проектов по маркетинговым коммуникациям

Креативное агентство — McCann

Фото: Tele2
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