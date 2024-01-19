Сокровища в тарифах: Tele2 запустила кампанию в поддержку своих уникальных фишек

Новый рекламный ролик показывает героя-мореплавателя и его соратников в поисках сокровищ. Они слышат пение сладкоголосой сирены и, влекомые прекрасными звуками, едва не попадают в ловушку. «Звучат, как песнь, разные предложения — только выгодность их исчезает быстро», — так продуктовые уловки сравниваются с чарующим, но чреватым опасностями пением хищной русалки. Завороженные путешественники устремляются к красавице на морском утесе, и их корабль попадает в щупальца гигантского спрута: выгодность уловок исчезает быстро, как наваждение.