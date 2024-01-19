В Ростовской области снизилась добыча угля на 8,5% в 2023 году

По его данным, в прошлом году угледобывающие предприятия региона добыли 5,9 млн тонн угля, а в этом году показатель составил около 5,4 млн тонн. Савельев отметил, что власти будут продолжать поддерживать шахты в переходе на новые рынки сбыта угля в других странах.