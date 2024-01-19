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В Ростовской области снизилась добыча угля на 8,5% в 2023 году

19 января 2024, 10:47
В отчете за 2023 год глава Минпромэнерго Дона Андрей Савельев сообщил о снижении добычи угля в Ростовской области на примерно 8,5%.

По его данным, в прошлом году угледобывающие предприятия региона добыли 5,9 млн тонн угля, а в этом году показатель составил около 5,4 млн тонн. Савельев отметил, что власти будут продолжать поддерживать шахты в переходе на новые рынки сбыта угля в других странах.

В Ростовской области разведано около 6,5 млрд тонн угольных ресурсов, а шахтный фонд состоит из девяти шахт, из которых активно функционируют пять, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

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