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Published Сегодня, 11:58

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Updated Сегодня, 11:58

В Удмуртии запустили проект для привлечения кадров со всей России

В Удмуртии запустили проект для привлечения кадров со всей России

19 января 2024, 11:58
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Правительство Удмуртии совместно с компанией Centre digital & media реализуют проект «Работай в Удмуртии», который направлен на привлечение специалистов из других регионов России. Всего для работы в республике планируется привлечь не менее семи тысяч кадров. Срок реализации проекта — три года.

Проект запустили 5 декабря 2023 года на выставке-форуме «Россия», пишет udm-info.ru. Власти республики, предприниматели и представители ключевых предприятий Удмуртии подготовили для привлечения в республику специалистов преференции. Об этом рассказал Александр Журавлев, руководитель администрации главы и правительства Удмуртии.

«Помимо собственных мер поддержки предприятий готовы предложить: аренду жилья в течение первого года, льготную ипотеку до 5% годовых, 6 соток на садовый участок, устройство детей в детские сады и школы», — уточнил Журавлев.

Наряду с мерами поддержки, которые подготовило региональное правительство, предприятия республики предлагают будущим кадрам дополнительные преференции.

Глава Республики Удмуртии Александр Бречалов сообщил о программе «Работай в Удмуртии», разработанной совместно с руководством крупных предприятий региона. Эту программу он назвал конкурентной в масштабах страны. Компании конкурируют в глобальном плане за людей и готовы предоставить возможности. Например, Воткинский завод предлагает частичную компенсацию за аренду жилья и ставки по ипотеке. ЧМЗ выплачивает переезжающей на предприятие молодежи подъемные 50 000 рублей. Платежи за съем жилья компенсируют также Сарапульский электрогенераторный завод и предприятие «Аксион».

Глава региона подчеркнул, что преференции предоставляются не только со стороны промышленных предприятий. Так, есть случаи, когда в республику приезжали жители из других субъектов. Они трудоустраивались по своему профессиональному профилю, а их ребенок получал место в школе и детском саду. Поддержка действует для тех, кто планирует открыть собственный бизнес или перерегистрировать его в регионе. Например, для переехавших в Удмуртию россиян налоговые ставки по УСН снижены до 1 процента годовых.

Отметим, программа «Работай в Удмуртии» касается потенциальных работников промышленных предприятий, IT-компаний, представителей бюджетного сектора. Более подробная информация о преимуществах работы в регионе, а также вакансии и рекомендации по трудоустройству представлены на портале.

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