В Удмуртии запустили проект для привлечения кадров со всей России

Глава региона подчеркнул, что преференции предоставляются не только со стороны промышленных предприятий. Так, есть случаи, когда в республику приезжали жители из других субъектов. Они трудоустраивались по своему профессиональному профилю, а их ребенок получал место в школе и детском саду. Поддержка действует для тех, кто планирует открыть собственный бизнес или перерегистрировать его в регионе. Например, для переехавших в Удмуртию россиян налоговые ставки по УСН снижены до 1 процента годовых.