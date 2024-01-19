В Удмуртии запустили проект для привлечения кадров со всей России

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Проект запустили 5 декабря 2023 года на выставке-форуме «Россия», пишет udm-info.ru. Власти республики, предприниматели и представители ключевых предприятий Удмуртии подготовили для привлечения в республику специалистов преференции. Об этом рассказал Александр Журавлев, руководитель администрации главы и правительства Удмуртии.
«Помимо собственных мер поддержки предприятий готовы предложить: аренду жилья в течение первого года, льготную ипотеку до 5% годовых, 6 соток на садовый участок, устройство детей в детские сады и школы», — уточнил Журавлев.
Наряду с мерами поддержки, которые подготовило региональное правительство, предприятия республики предлагают будущим кадрам дополнительные преференции.
Глава Республики Удмуртии Александр Бречалов сообщил о программе «Работай в Удмуртии», разработанной совместно с руководством крупных предприятий региона. Эту программу он назвал конкурентной в масштабах страны. Компании конкурируют в глобальном плане за людей и готовы предоставить возможности. Например, Воткинский завод предлагает частичную компенсацию за аренду жилья и ставки по ипотеке. ЧМЗ выплачивает переезжающей на предприятие молодежи подъемные 50 000 рублей. Платежи за съем жилья компенсируют также Сарапульский электрогенераторный завод и предприятие «Аксион».
Глава региона подчеркнул, что преференции предоставляются не только со стороны промышленных предприятий. Так, есть случаи, когда в республику приезжали жители из других субъектов. Они трудоустраивались по своему профессиональному профилю, а их ребенок получал место в школе и детском саду. Поддержка действует для тех, кто планирует открыть собственный бизнес или перерегистрировать его в регионе. Например, для переехавших в Удмуртию россиян налоговые ставки по УСН снижены до 1 процента годовых.
Отметим, программа «Работай в Удмуртии» касается потенциальных работников промышленных предприятий, IT-компаний, представителей бюджетного сектора. Более подробная информация о преимуществах работы в регионе, а также вакансии и рекомендации по трудоустройству представлены на портале.