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Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Воспаление миндалин: когда нужно удалять и кому это противопоказано

19 января 2024, 13:02
Врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Калсын Гамзатов рассказал о главной опасности воспаления миндалин. Зимой многие люди страдают от болей в горле, что часто связано с этим заболеванием.

Миндалины и гланды — это разные названия одного и того же понятия, а именно скопления лимфоидной ткани в глотке. Воспаление миндалин может быть вызвано двумя причинами: острой вирусной инфекцией или бактериальной инфекцией, которую называют ангиной, пишут «Известия».

В случае вирусного воспаления миндалин, обычно сопутствует отек полости носа и гортани. Лечение направлено на снижение температуры и облегчение боли в горле, а также на особый режим питания и отдыха. При бактериальном характере заболевания требуется прием антибиотиков.

Врач предупредил, что воспаление миндалин нужно лечить вовремя, чтобы избежать возникновения осложнений, таких как образование гноя. Если заболевание становится частым и приводит к серьезным усложнениям, может потребоваться хирургическое вмешательство. Операция по удалению миндалин рекомендуется также при образовании пробок в миндалинах, частых бактериальных инфекциях и подозрении на злокачественные опухоли. Однако есть определенные противопоказания к удалению миндалин, такие как серьезные заболевания крови, зубов, сахарный диабет, туберкулез легких, аномалии сосудов глотки и психические заболевания.

У детей процесс удаления миндалин требует особого внимания. Врачи обычно не удаляют их полностью, а проводят подрезание, так как небные миндалины участвуют в формировании иммунитета. Полное удаление миндалин рекомендуется только в случаях частого заболевания или образования гнойного процесса.

Для сохранения здоровья миндалин важно соблюдать правила гигиены полости рта, отказаться от вредных привычек и правильно питаться. Консультация специалиста важна при первых симптомах заболевания. В некоторых случаях онлайн-консультация с использованием специальной камеры может помочь врачу провести осмотр горла пациента и дать рекомендации по лечению.

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