Воспаление миндалин: когда нужно удалять и кому это противопоказано

Врач предупредил, что воспаление миндалин нужно лечить вовремя, чтобы избежать возникновения осложнений, таких как образование гноя. Если заболевание становится частым и приводит к серьезным усложнениям, может потребоваться хирургическое вмешательство. Операция по удалению миндалин рекомендуется также при образовании пробок в миндалинах, частых бактериальных инфекциях и подозрении на злокачественные опухоли. Однако есть определенные противопоказания к удалению миндалин, такие как серьезные заболевания крови, зубов, сахарный диабет, туберкулез легких, аномалии сосудов глотки и психические заболевания.