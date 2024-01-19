Врач Кашух: растительный белок способствует снижению риска заболеваний сердца

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Белок является основным строительным материалом клеток и он содержится не только в животных продуктах, таких как мясо, яйца и творог, но и в растительной пище, например, в бобовых и злаках, пишут «Известия».
Организм человека не может хранить и производить белок самостоятельно, поэтому важно получать его ежедневно с пищей. Рекомендуется употреблять около 0,8 грамма белка на килограмм веса для поддержания здоровья и предотвращения заболеваний. Важно также знать, что белок содержится не только в животных продуктах, но и в растительной пище, поэтому рацион должен быть разнообразным и состоять из разных источников протеина.
Все белки состоят из аминокислот, которые играют важную роль в организме. Человек должен получать из пищи 22 вида аминокислот, из которых 8 являются незаменимыми и могут быть получены только из пищи. Продукты животного происхождения, такие как мясо, творог и яйца, содержат все необходимые аминокислоты, а также другие важные питательные вещества, такие как железо и витамин В12.
Однако растительные белки не так хорошо сбалансированы по составу и часто отсутствуют одна или несколько аминокислот. Поэтому важно быть внимательным при составлении рациона без мясной пищи, чтобы получить все необходимые питательные элементы.
Но стоит помнить, что в продуктах животного происхождения содержится большое количество насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Растительные продукты, содержащие белок, являются также источником витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки, которая положительно влияет на работу кишечника и необходима для сохранения нормальной микрофлоры. Кроме того, растительная пища обычно содержит меньше калорий, что важно для поддержания нормального веса и предотвращения ожирения.
Доктор Кашух подчеркнула, что растительные белки полезны как для взрослых, так и для детей. Исследования показывают, что замена одной-двух порций животного белка на растительный может снизить уровень «плохого» холестерина на 4%, а рацион с высоким содержанием растительного протеина снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с желудочно-кишечным трактом. Растительные источники белка реже вызывают аллергические реакции, а растительная пища быстрее переваривается и усваивается.
Бобовые (нут, горох, соя, чечевица, фасоль), злаки (гречка, киноа, рис), авокадо, орехи и семечки являются самыми богатыми источниками растительного белка. Соевый белок особенно хорошо сбалансирован по составу и практически полностью усваивается организмом. Из него производят такие продукты, как «растительное мясо», паста мисо, сыр тофу и заменитель молока.
Таким образом, растительный белок является важным и полезным для организма человека. Он помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и имеет множество других полезных свойств. Поэтому в рационе следует учитывать как животные, так и растительные источники белка, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми веществами.