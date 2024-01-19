Врач Кашух: растительный белок способствует снижению риска заболеваний сердца

Все белки состоят из аминокислот, которые играют важную роль в организме. Человек должен получать из пищи 22 вида аминокислот, из которых 8 являются незаменимыми и могут быть получены только из пищи. Продукты животного происхождения, такие как мясо, творог и яйца, содержат все необходимые аминокислоты, а также другие важные питательные вещества, такие как железо и витамин В12.