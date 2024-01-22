2,6 млрд рублей привлек малый и средний бизнес на фондовом рынке при поддержке МСП

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, со стороны бизнеса наблюдается высокий спрос на размещение облигаций как способ привлечения финансирования. При выходе на фондовый рынок организация может получить кредит даже при отсутствии залога. Это, в свою очередь, дает возможность высвобождения активов из банковского залога и уменьшает влияние на бизнес банков-кредиторов, пишет ria.ru.
По словам Александра Исаевича, в 2023 году выпуск облигаций малых и средних предприятий при поддержке МСП Банка встал на поток в хорошем смысле. В конце прошлого года была реализована первая в России сделка по эмиссии облигаций с поручительством КМСП. Глава корпорации уточнил, что это новый инструмент господдержки, который позволяет снизить ставки фондирования для эмитентов и обеспечить расширение инвесторской базы.
Как отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, для субъектов малого и среднего бизнеса выход на фондовый рынок является удобным, поскольку не предполагает отлагательных и дополнительных условий, а также сложного ковенантного пакета. Помимо этого, при данном механизме компания имеет возможность повышать узнаваемость бренда и формировать публичную историю.
«Существенная доля спроса на облигации эмитентов МСП приходится на розничных инвесторов. Поддержка МСП Банком новых выпусков облигаций МСП в форме якорных инвестиций даст рынку дополнительный приток „длинных“ денег, повысит инвестиционное качество эмитентов и позволит снизить спекулятивную составляющую на вторичных торгах», — отметил директор по развитию первичного рынка облигаций Мосбиржи Дмитрий Таскин. Он подчеркнул, что все эти моменты будут способствовать росту количества новых эмитентов МСП на Мосбирже и объемов привлекаемого финансирования.
Благодаря поручительствам КМСП и якорным инвестициям от МСП Банка для малых и средних предприятий становятся более доступными биржевые инструменты привлечения финансирования. При этом предприниматели имеют возможность выбора оптимального режима обслуживания долга, а также привлечения средств на более длительный срок.
При поддержке МСП Банка на Мосбирже разместила свои облигации компания «Технология», специализирующаяся на поставке гелия. Главная цель эмиссии — финансирование инвестиционной и текущей деятельности для увеличения оборотного капитала предприятия. Еще один эмитент — оператор телекоммуникационных услуг для бизнеса «Унител». Компания привлекла 150 миллионов рублей. Эти средства планируется направить на капитальные инвестиции — модернизировать сеть, запустить новые сервисы для клиентов, а также подключить новых клиентов из сегмента B2B. Первой сделкой с поручительством КМСП стало размещение облигаций предприятия «Истринская сыроварня».
Напомним, МСП Банк является участником национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», куратором которого выступает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.