2,6 млрд рублей привлек малый и средний бизнес на фондовом рынке при поддержке МСП

По словам Александра Исаевича, в 2023 году выпуск облигаций малых и средних предприятий при поддержке МСП Банка встал на поток в хорошем смысле. В конце прошлого года была реализована первая в России сделка по эмиссии облигаций с поручительством КМСП. Глава корпорации уточнил, что это новый инструмент господдержки, который позволяет снизить ставки фондирования для эмитентов и обеспечить расширение инвесторской базы.