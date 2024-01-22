Деревня чудес в Кефалонии и ритуал Мазараки

Жители поселения уделяли внимание не только ритуалу Мазараки и сохранению других традиций. Важной частью жизни местного населения было образование и просвещение. Юных жителей деревни с самых малых лет начинали обучать чтению, письму и остальным важным дисциплинам. Возможно, благодаря серьезному отношению к образованию в поселении практически никогда не происходило конфликтов. Согласно традициям спорные вопросы решались мирно — с помощью переговоров и дипломатии. В то же время жители деревни были храбрыми воинами, всегда готовыми встать на защиту родной земли. Они отправлялись добровольцами на поля сражений, подтверждая свою отвагу и доблесть в глазах соотечественников и противников. Мужчины из рода Мазараки в совершенстве владели искусством сражения. Военное дело, наряду с судоходством и земледелием, стало для многих членов семьи делом всей жизни.