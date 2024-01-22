Деревня чудес в Кефалонии и ритуал Мазараки

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Расположение для нового поселения было выбрано благодаря уникальному микроклимату: протяженной береговой линии и горной гряде, защищающей этот тихий, уединенный средиземноморский берег. В одной из пещер было найдено озеро глубиной 39 метров, а на ее стенах сохранились древние изображения нимф, благодаря которым это место нередко называют пещерой нимф.
На протяжении столетий жители деревни занимались ловлей рыбы и земледелием. Они отлично ориентировались в прибрежных водах, а также почти каждая семья в Мазараки занималась виноградарством, а самым популярным был сорт винограда «робола», впоследствии ставший одной из визитных карточек Кефалонии. Из него до сих пор создают уникальное белое вино, спрос на которое высок не только на самом острове, но и далеко за его пределами.
Деревня постепенно разрасталась и крепла. Соседи восхищались богатством традиций Мазараки, передаваемых из поколения в поколение. С одного из холмов поселения, на котором располагался дом, открывался невероятный вид на морские просторы. В народе живет легенда, что хозяевами этого дома были самые известные представители деревни — братья Мазараки.
Традиции всегда были важной частью жизни деревни. Каждый год в определенное время братья Мазараки приступали к высаживанию на острове оливковых деревьев. В деревне тщательно готовились к ритуалу Мазараки, который был для местных жителей символом изобилия, богатства, мира и благополучия.
Тенистые оливковые рощи Кефалонии и в наше время напоминают людям о старинном ритуале Мазараки. Их пышная зелень и изобилие плодов будто возвращают во времена, когда братья Мазараки и остальные жители поселения в один и тот же день объединялись для того, чтобы укрепить фундамент традиций для следующих поколений.
Кефалонию называют островом чудес не просто так. На острове находится чудотворная икона Богородицы. Известно, что она не пострадала во время большого пожара. К храму, в котором хранится икона, в день Успения Богородицы сползаются ядовитые змеи с черными крестами на головах. Легенда гласит, что в этот день рептилии не представляют для людей опасности. Местные жители, не боясь укусов, берут змей в руки.
Это не единственное чудо, которое происходит здесь в день Успения Богородицы. За пять месяцев до этого дня, в Благовещение, в церковный киот приносят белые лилии. Без воды цветы высыхают, но в означенный день удивительным образом оживают и распускаются, наполняя храм своим ароматом.
Жители поселения уделяли внимание не только ритуалу Мазараки и сохранению других традиций. Важной частью жизни местного населения было образование и просвещение. Юных жителей деревни с самых малых лет начинали обучать чтению, письму и остальным важным дисциплинам. Возможно, благодаря серьезному отношению к образованию в поселении практически никогда не происходило конфликтов. Согласно традициям спорные вопросы решались мирно — с помощью переговоров и дипломатии. В то же время жители деревни были храбрыми воинами, всегда готовыми встать на защиту родной земли. Они отправлялись добровольцами на поля сражений, подтверждая свою отвагу и доблесть в глазах соотечественников и противников. Мужчины из рода Мазараки в совершенстве владели искусством сражения. Военное дело, наряду с судоходством и земледелием, стало для многих членов семьи делом всей жизни.
Молва об умных, отважных и предприимчивых жителях деревни быстро распространялась, и спустя некоторое время уроженцев Мазараки стали приглашать в другие регионы и страны. В мариупольском училище одним из первых преподавателей стал потомок братьев Мазараки. Чтобы поделиться своими знаниями и опытом, представители славного рода переехали еще в несколько городов Российской империи, обосновавшись вместе с семьями на новых землях. Многие из них получили российское подданство.
При этом в роду легендарных братьев всегда помнили о своих корнях, понимая, что без прошлого нет будущего. Они передавали истории о происхождении семьи и о ритуале Мазараки новым поколениям. И по сей день в Кефалонии живы легенды о семье, приумножившей славу этих мест и способствовавшей их благоденствию и развитию.