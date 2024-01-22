Гепатолог Вялов: Топленое масло может привести к проблемам с печенью

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Топленое масло и гхи — это животные жиры, полученные из молочного сырья. При их производстве жидкость испаряется, и масло становится более концентрированным. В результате, если обычное сливочное масло содержит 21 мг холестерина на 100 г, то топленое масло и гхи содержат 25 мг холестерина, пишет RuNews24.Ru.
Кроме того, в этих продуктах становится больше вредных насыщенных жирных кислот, а меньше полезных веществ, таких как кальций, фосфор и калий. Поэтому гепатолог Вялов называет топленое масло и гхи вредными для здоровья, так как они могут вызывать проблемы с печенью, сердцем и поджелудочной железой.