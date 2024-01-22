Гепатолог Вялов: Топленое масло может привести к проблемам с печенью

В последнее время стали популярны топленое масло и гхи, которые часто используют вместо обычного сливочного масла. Однако, гепатолог Сергей Вялов предупреждает, что эти масла могут быть опаснее для здоровья, так как содержат больше холестерина.