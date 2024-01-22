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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Гепатолог Вялов: Топленое масло может привести к проблемам с печенью

22 января 2024, 13:42
В последнее время стали популярны топленое масло и гхи, которые часто используют вместо обычного сливочного масла. Однако, гепатолог Сергей Вялов предупреждает, что эти масла могут быть опаснее для здоровья, так как содержат больше холестерина.

Топленое масло и гхи — это животные жиры, полученные из молочного сырья. При их производстве жидкость испаряется, и масло становится более концентрированным. В результате, если обычное сливочное масло содержит 21 мг холестерина на 100 г, то топленое масло и гхи содержат 25 мг холестерина, пишет RuNews24.Ru.

Кроме того, в этих продуктах становится больше вредных насыщенных жирных кислот, а меньше полезных веществ, таких как кальций, фосфор и калий. Поэтому гепатолог Вялов называет топленое масло и гхи вредными для здоровья, так как они могут вызывать проблемы с печенью, сердцем и поджелудочной железой.

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