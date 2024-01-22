Избирательный штаб Путина собрал подписей в 10 раз больше необходимого количества

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
ТАСС пишет, что сбор подписей начался 23 декабря 2023 года и проводился по 22 января текущего года. По словам Машкова, на сегодняшний день в поддержку Путина собрано в 10 раз больше подписей, чем этого требует российское законодательство. Он отметил, что рекордное количество собранных подписей свидетельствует об огромной поддержке кандидата.
Представители избирательного штаба Владимира Путина принесли в ЦИК подписи избирателей, необходимые для его регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства.
В соответствии с действующим законодательством для регистрации на выборы президента самовыдвиженцы должны представить в Центризбирком не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей за выдвижение своей кандидатуры. Представители штаба Владимира Путина привезли в Центризбирком 95 коробок с подписями. Их заносили в комиссию пятнадцать волонтеров штаба.
Таким образом, Владимир Путин является первым из восьми кандидатов, находящихся на стадии сбора подписей, который представил подписные листы в поддержку своей кандидатуры в ЦИК. Сопредседатели избирательного штаба Владимир Машков и Марьяна Лысенко, доверенное лицо Виктор Блажеев и волонтер штаба Захар Перцев пришли в Центризбирком для представления документов и подписей, необходимых для регистрации Путина на выборах главы государства.