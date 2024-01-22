Избирательный штаб Путина собрал подписей в 10 раз больше необходимого количества

В соответствии с действующим законодательством для регистрации на выборы президента самовыдвиженцы должны представить в Центризбирком не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей за выдвижение своей кандидатуры. Представители штаба Владимира Путина привезли в Центризбирком 95 коробок с подписями. Их заносили в комиссию пятнадцать волонтеров штаба.