Терапевт обозначил болезни, при которых постоянно хочется соленой еды

Примечательно, что на нарушение ЦНС и нарушения рефлекторной деятельности может указать ненормальный уровень pH в организме. В этом случае необходима помощь эндокринолога. В норме он составляет 7,2-7,4 единицы. Если он смещается в сторону преобладания щёлочи, организму естественно требуется больше соли.