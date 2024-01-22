Терапевт обозначил болезни, при которых постоянно хочется соленой еды

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В беседе с NEWS.ru Ионов отметил, что нехватка соли грозит проблемами с центральной нервной системой. В то же время, избыток хлорида натрия может стать причиной желчнокаменной болезни и даже сахарного диабета.
Примечательно, что на нарушение ЦНС и нарушения рефлекторной деятельности может указать ненормальный уровень pH в организме. В этом случае необходима помощь эндокринолога. В норме он составляет 7,2-7,4 единицы. Если он смещается в сторону преобладания щёлочи, организму естественно требуется больше соли.