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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Терапевт обозначил болезни, при которых постоянно хочется соленой еды

22 января 2024, 09:32
Профессор медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов рассказал, что желание постоянно употреблять в пищу солёные блюда может быть связано с поражением ЦНС.

В беседе с NEWS.ru Ионов отметил, что нехватка соли грозит проблемами с центральной нервной системой. В то же время, избыток хлорида натрия может стать причиной желчнокаменной болезни и даже сахарного диабета.

Примечательно, что на нарушение ЦНС и нарушения рефлекторной деятельности может указать ненормальный уровень pH в организме. В этом случае необходима помощь эндокринолога. В норме он составляет 7,2-7,4 единицы. Если он смещается в сторону преобладания щёлочи, организму естественно требуется больше соли.

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