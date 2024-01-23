В РФ заработала первая онлайн-база льготного государственного имущества для МСП

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Ранее аналогичную информацию предприниматели могли получить только в офисе МФЦ или заказав выписку через портал госуслуг. За формирование реестра отвечает Корпорация МСП, сообщает ТАСС.
Сегодня база содержит данные о более чем 48 тыс. свободных объектов. За счет информации, получаемой из 85 субъектов РФ и более 7,5 тыс. муниципальных образований, база регулярно обновляется. С помощью данного сервиса через цифровую платформу МСП.РФ предприниматели могут легко найти помещение, отвечающее параметрам, необходимым для развития производства, или выбрать земельный участок, также отвечающий их запросам. Сервис имеет и специальный раздел с участками и помещениями, подходящими для гостиниц. В настоящее время на сервисе имеются сведения о 300 таких объектах.
За две недели работы нового сервиса предприниматели воспользовались им уже более 7 тыс. раз, что говорит о потребности субъектов МСП в льготном имуществе для развития своего бизнеса. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, важной особенностью сервиса является прозрачность и открытость.
«На цифровой платформе МСП.РФ также представлены объекты, которые могут предоставляться малому и среднему бизнесу на льготных условиях в соответствии с 209-ФЗ. Поиск работает по всем регионам, плюс предприниматели имеют возможность подписаться на уведомления о новых объектах, подходящих под их запросы», — добавил Исаевич.
При создании сервиса «Имущество для бизнеса» разработчики постарались, чтобы пользователь мог легко ориентироваться при поиске объекта по нужным критериям. Теперь предпринимателю не нужно разбираться в тонкостях конкурсных процедур или искать владельца. Все предложения имеют свою уникальную ссылку на страницу торгов, а также контакт для связи с правообладателем. Для начала работы с сервисом достаточно авторизоваться на МСП.РФ через «Госуслуги» и указать параметры для формирования перечня объектов.
Получить доступ к работе с новым сервисом на цифровой платформе могут представители МСП, самозанятые или физлица. При этом доступа к имуществу, которое выставлено на торги только для предпринимателей, входящих в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и самозанятых, крупные компании не имеют. Такие объекты в каталоге помечены специальными ярлыками.
Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса создана Корпорацией МСП при поддержке Минэкономразвития РФ. Основная ее задача — повышение доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие цифровой платформы предусмотрено в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство», который утвержден президентом РФ Владимиром Путиным и курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.