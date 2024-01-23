В РФ заработала первая онлайн-база льготного государственного имущества для МСП

При создании сервиса «Имущество для бизнеса» разработчики постарались, чтобы пользователь мог легко ориентироваться при поиске объекта по нужным критериям. Теперь предпринимателю не нужно разбираться в тонкостях конкурсных процедур или искать владельца. Все предложения имеют свою уникальную ссылку на страницу торгов, а также контакт для связи с правообладателем. Для начала работы с сервисом достаточно авторизоваться на МСП.РФ через «Госуслуги» и указать параметры для формирования перечня объектов.