Эксперт Золотарева рассказала об опасностях кухонной губки

Кроме того, эти бактерии могут стать устойчивыми к антибиотикам, что затрудняет их лечение. Чтобы избежать размножения опасных бактерий, Золотарева рекомендует менять губку каждую неделю и использовать разные губки для разных целей — посуды, овощей и фруктов, раковин и поверхностей.