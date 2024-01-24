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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Эксперт Золотарева рассказала об опасностях кухонной губки

24 января 2024, 13:12
Поролоновые губки, которые мы используем для мытья посуды, могут быть опасны для нашего здоровья. Они могут содержать большое количество вредных микроорганизмов, которые могут вызвать различные заболевания.

Как рассказала Мария Золотарева, старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, в пористой структуре поролоновых губок остаются остатки пищи и жиров, которые способствуют быстрому размножению бактерий. В ее эксперименте губка, которая использовалась только три дня, уже содержала целое сообщество микроорганизмов, пишут «Известия».

На таких губках могут присутствовать энтеробактерии, а также колиформные бактерии, стафилококки, дрожжи и различные виды плесени. Особенно опасны клебсиеллы — бактерии, которые могут вызывать заболевания дыхательных путей, поражение слизистой оболочки и другие серьезные проблемы.

Кроме того, эти бактерии могут стать устойчивыми к антибиотикам, что затрудняет их лечение. Чтобы избежать размножения опасных бактерий, Золотарева рекомендует менять губку каждую неделю и использовать разные губки для разных целей — посуды, овощей и фруктов, раковин и поверхностей.

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