Эксперт Золотарева рассказала об опасностях кухонной губки

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Как рассказала Мария Золотарева, старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, в пористой структуре поролоновых губок остаются остатки пищи и жиров, которые способствуют быстрому размножению бактерий. В ее эксперименте губка, которая использовалась только три дня, уже содержала целое сообщество микроорганизмов, пишут «Известия».
На таких губках могут присутствовать энтеробактерии, а также колиформные бактерии, стафилококки, дрожжи и различные виды плесени. Особенно опасны клебсиеллы — бактерии, которые могут вызывать заболевания дыхательных путей, поражение слизистой оболочки и другие серьезные проблемы.
Кроме того, эти бактерии могут стать устойчивыми к антибиотикам, что затрудняет их лечение. Чтобы избежать размножения опасных бактерий, Золотарева рекомендует менять губку каждую неделю и использовать разные губки для разных целей — посуды, овощей и фруктов, раковин и поверхностей.