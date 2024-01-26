Гендиректор РЭО Буцаев: Для облета полигонов ТКО не хватает минимум 10 дронов

Закупку дронов профинансирует российское правительство. Для этих целей будет выделено 168 миллионов рублей. Уточняется, что 60 миллионов из этих средств предназначены для закупки оборудования, а 107 миллионов — для его аренды в 2024 году. Еще один миллион будет направлен на аренду беспилотников в 2025 году. Эти данные содержатся в Постановлении Правительства России № 24 от 20 января.