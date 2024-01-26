Гендиректор РЭО Буцаев: Для облета полигонов ТКО не хватает минимум 10 дронов

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Согласно плану посредством беспилотников РЭО должен обследовать четыреста мусорных полигонов, действующих на территории страны. Для их облета понадобится еще минимум 10 летательных аппаратов. Об этом рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он уточнил, что в связи с этим компания закупит 12 комплектов дронопортов с беспилотниками, пишет 56orb.ru.
Для облета объектов захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) используются дроны, оснащенные лидарами — специальными приборами, позволяющими делать снимки территории. Эти данные используются при создании цифровой модели объекта. Например, таким образом можно определить остаточную вместимость мусорного полигона и срок его службы.
Закупку дронов профинансирует российское правительство. Для этих целей будет выделено 168 миллионов рублей. Уточняется, что 60 миллионов из этих средств предназначены для закупки оборудования, а 107 миллионов — для его аренды в 2024 году. Еще один миллион будет направлен на аренду беспилотников в 2025 году. Эти данные содержатся в Постановлении Правительства России № 24 от 20 января.
Беспилотные летательные аппараты позволяют обнаруживать несанкционированные свалки. Также это оборудование можно использовать для мониторинга полигонов и оценки реального состояния объектов захоронения ТКО. Это дает представление о текущем состоянии объекта и позволяет составить прогноз по его эксплуатации. В будущем дроны можно будет применять и для контроля хода строительства экопромышленных парков.
Как рассказал заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров, компания разработала специализированную информационную систему, которая позволяет создавать цифровые модели объектов захоронения ТКО и составлять максимально точные прогнозы по их развитию и эксплуатации.
Уточняется, что из действующих в России 800 полигонов более трети уже были обследованы и оцифрованы с помощью беспилотников.