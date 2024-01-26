Татьянин день отметили в самой молодой библиотеке Ростова

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Главным событием дня там стало награждение победителей городского литературного конкурса «Мой Суворовский», завершившегося в конце прошлого года.
В конкурсе, организованном БИЦ семейного чтения имени Л. Н. Толстого, приняли участие ростовчане разного возраста и занятий. С его помощью организаторы хотели стимулировать культурное и литературное развитие Суворовского, дать возможность жителям района проявить свои творческие способности.
В тематике конкурса делался акцент на распространение краеведческих знаний и формирование интереса к малой родине. Конкурс послужил важным инструментом по привлечению новых читателей библиотеки, которая открылась в Суворовском в 2023 году и ее услугами пользуются уже более 7 тысяч человек.
На конкурс было подано 52 творческие работы в двух номинациях — «Поэзия» и «Проза». В каждой номинации было по 3 возрастные группы участников: дети от 7 до 12 лет; подростки от 13 до 18 лет и взрослые от 18 лет.
В номинации «Поэзия» среди I группы участников стал Голышкин Платон, 7 лет; среди II группы — Янченко Никита, 13 лет; среди III группы — Хаирова Лилиана Александровна.
В номинации «Проза» среди I группы участников стала Нецветайло Олеся, 10 лет; среди II группы — Янченко Никита, 13 лет; среди III группы — Штанько Светлана Геннадьевна.
Кроме того, пользователи интернета онлайн-голосованием выбрали своего победителя, им стал семилетний Михаил Сазонов.
Все победители получили дипломы и подарочные сертификаты от АО «Ростовское» (один из застройщиков Суворовского). Председатель совета директоров АО «Ростовское» Николай Бритвин отметил, что библиотека, созданная в недавно построенном ТЦ «Суворовский-2» востребована, в ней течёт активная творческая жизнь. Он пожелал присутствующим побольше читать и углублённо изучать историю России.
Теперь стихотворение Миши станет основой для создания юными читателями из мультстудии «ZаМир» мультипликационного фильма «Мой любимый Суворовский».
Праздничную атмосферу в библиотеке создавали творческие коллективы и исполнители из Суворовского — ансамбль народной песни «Донские голоса», солистки вокального ансамбля РаДа, ансамбль армянского танца Урарту и другие.