На международной выставке-форуме прошел День энергетики

Открыл отраслевой день министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов. Он вручил государственные и ведомственные награды представителям топливно-энергетического комплекса за их вклад в развитие отрасли. Также в ходе открытия запустили 3 модернизированных энергоблока Гусиноозерской, Костромской и Пермской ГРЭС общей мощностью 1390 МВт. Министр энергетики по ВКС дал команду на пуск энергоблоков.