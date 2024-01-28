rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

На международной выставке-форуме прошел День энергетики

На международной выставке-форуме прошел День энергетики

28 января 2024, 16:04
Фото: РИА Новости
В рамках международной выставки-форума «Россия» прошел День энергетики. Девиз мероприятия: «Энергия для людей». В рамках деловой программы эксперты рассказали о прошлом, настоящем и будущем энергетики Российской Федерации, а также обсудили развитие топливно-энергетического комплекса.

Как пишет gorod55.ru, для участников и гостей Дня энергетики организаторы подготовили различные культурные, образовательные, спортивные и гастрономические мероприятия. В общей сложности событие посетило свыше 123 000 человек.

Заместитель председателя Правительства России Александр Новак отметил важность энергетической отрасли и живой интерес широкой общественности к отрасли энергетики.

Новак отметил, что День энергетики в рамках международной выставки-форума «Россия» на одной площадке собрал экспертов отрасли и множество молодых людей, семей, интересующихся достижениями Российской Федерации в данном направлении. Повышенное внимание гостей и участников выставки-форума привлекла обширная мультиформатная программа.

Открыл отраслевой день министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов. Он вручил государственные и ведомственные награды представителям топливно-энергетического комплекса за их вклад в развитие отрасли. Также в ходе открытия запустили 3 модернизированных энергоблока Гусиноозерской, Костромской и Пермской ГРЭС общей мощностью 1390 МВт. Министр энергетики по ВКС дал команду на пуск энергоблоков.

Центральным событием деловой программы Дня энергетики стала пленарная сессия «ТЭК России: новые возможности для развития», где с участием Александра Новака в открытом формате эксперты отрасли обсудили приоритеты развития топливно-энергетического комплекса России, достижения последних лет и возможности развития в каждой отрасли топливно-энергетического комплекса.

На протяжении всего Дня энергетики гости могли принять участие в спортивно-зрелищной, культурной и гастрономической программах. В рамках мероприятия прошел фестиваль энергии и спорта «Заряжай» с участием звезд спорта и фигурного катания. День энергетики завершил праздничный концерт, в котором приняли участие все гости выставки-форума.

Оператором мероприятия Дня энергетики выступил Фонд Росконгресс.

Подпишитесь
Итоги недели: в Ростове рушатся старые дома, строятся новые, пока рядом топит хутора
Сегодня, 13:51
Будила инвалидов и стариков: юная спортсменка потеряла все в завалах дома в Ростове
Сегодня, 17:03
Раскладушка и плита: власти показали, куда переедут жильцы рухнувшего дома в Ростове
Сегодня, 17:10
Чиновников опросят по уголовному делу об обрушении дома на Нариманова в Ростове
Сегодня, 15:18
Износ рухнувшего дома на Нариманова в Ростове составлял почти 40%
Сегодня, 11:33
В Ростове не исключили полного обрушения общежития на Нариманова
Сегодня, 11:23