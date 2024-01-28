На международной выставке-форуме прошел День энергетики

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Как пишет gorod55.ru, для участников и гостей Дня энергетики организаторы подготовили различные культурные, образовательные, спортивные и гастрономические мероприятия. В общей сложности событие посетило свыше 123 000 человек.
Заместитель председателя Правительства России Александр Новак отметил важность энергетической отрасли и живой интерес широкой общественности к отрасли энергетики.
Новак отметил, что День энергетики в рамках международной выставки-форума «Россия» на одной площадке собрал экспертов отрасли и множество молодых людей, семей, интересующихся достижениями Российской Федерации в данном направлении. Повышенное внимание гостей и участников выставки-форума привлекла обширная мультиформатная программа.
Открыл отраслевой день министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов. Он вручил государственные и ведомственные награды представителям топливно-энергетического комплекса за их вклад в развитие отрасли. Также в ходе открытия запустили 3 модернизированных энергоблока Гусиноозерской, Костромской и Пермской ГРЭС общей мощностью 1390 МВт. Министр энергетики по ВКС дал команду на пуск энергоблоков.
Центральным событием деловой программы Дня энергетики стала пленарная сессия «ТЭК России: новые возможности для развития», где с участием Александра Новака в открытом формате эксперты отрасли обсудили приоритеты развития топливно-энергетического комплекса России, достижения последних лет и возможности развития в каждой отрасли топливно-энергетического комплекса.
На протяжении всего Дня энергетики гости могли принять участие в спортивно-зрелищной, культурной и гастрономической программах. В рамках мероприятия прошел фестиваль энергии и спорта «Заряжай» с участием звезд спорта и фигурного катания. День энергетики завершил праздничный концерт, в котором приняли участие все гости выставки-форума.
Оператором мероприятия Дня энергетики выступил Фонд Росконгресс.