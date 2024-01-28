РЭО: Производители пластиковых елок будут нести ответственность за их утилизацию

Денис Буцаев отметил, что в основном искусственные новогодние деревья производятся из материалов, которые при нагреве выделяют токсичные вещества. Кроме того, в 9 из 10 случаев они отправляются на полигон для твердых коммунальных отходов. По словам Буцаева, внесение искусственных елей в перечень товаров, попадающих под расширенную ответственность производителей, станет стимулом для изготовления таких изделий из более экологичных материалов, например более нейтральных типов пластика и других материалов.