rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании

Стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании

29 января 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney
Прием заявлений для участия в дистанционном элнектронном голосовании стартовал сегодня, 29 января. Чтобы проголосовать дистанционно избирателям необходимо до 23:59 11 марта 2024 года подать заявление через портал Госуслуг.

Поставить галочку дистанционно за своего кандидата можно в любое время, в круглосуточном режиме, с 15 по 17 марта. Только в последний день голосования это можно сделать до 20:00.

В марте 2024 года на выборах Президента Российской Федерации дистанционное электронное голосование будет проводиться в 29 субъектах Российской Федерации, в том числе — в Ростовской области.

Подробнее о ДЭГ можно узнать на портале.

Подпишитесь
Один уже рухнул: какие еще авариные дома в Ростове ждут сноса в 2024 году
Сегодня, 03:56
«Денег что ли нет?»: ростовский митрополит заявил, что ему стыдно за актеров
Сегодня, 05:14
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за гололеда
Сегодня, 05:25
Ростовский депутат Бородай прогнозирует массовое бегство бойцов ВСУ
Сегодня, 04:59
«Подождем, пока рухнет?»: ростовчане завалили губернатора жалобами на аварийные дома
Вчера, 19:01
Жители Ростова массово несут гуманитарную помощь жильцам разрушенного дома
Вчера, 18:23