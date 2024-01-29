Стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Поставить галочку дистанционно за своего кандидата можно в любое время, в круглосуточном режиме, с 15 по 17 марта. Только в последний день голосования это можно сделать до 20:00.
В марте 2024 года на выборах Президента Российской Федерации дистанционное электронное голосование будет проводиться в 29 субъектах Российской Федерации, в том числе — в Ростовской области.
Подробнее о ДЭГ можно узнать на портале.