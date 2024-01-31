Глава Минприроды: В России появится экспертный совет по экологии и природопользованию

В свою очередь, вице-президент РАН, председатель наблюдательного совета по глобальным экологическим проблемам Степан Калмыков в ходе своего доклада указал на высокий уровень взаимодействия Минприроды РФ и РАН, а также выступил с инициативой об усилении роли науки при реализации масштабных природоохранных и природоресурсных проектов.