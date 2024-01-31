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Глава Минприроды: В России появится экспертный совет по экологии и природопользованию

Глава Минприроды: В России появится экспертный совет по экологии и природопользованию

31 января 2024, 18:33
Фото: piqsels.com
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов одобрил инициативу ученых об объединении научных советов двух подведомственных институтов: ВНИИ «Экология» и УралНИИ «Экология». Об этом объявили на встрече министра с учеными.

По словам Александра Козлова, целью создания нового органа будет координация направления научных исследований по ряду ключевых направлений деятельности ведомства. В его состав должны войти академики РАН, знаменитые российские ученые, ведущие специалисты в области охраны водных ресурсов, сохранения лесов и биоразнообразия, заповедного дела, обращения с отходами и рационального природопользования. Об этом пишет tass.ru.

«В компетенции совета должны быть вопросы стратегического планирования природоохранной и природоресурсной деятельности, совершенствования законодательства и международного сотрудничества», — добавил министр.

Он также указал, что ряд исследований по основным направлениям (вода, лес, отходы, биоразнообразие, развитие заповедных территорий, недропользование и геология) в разрезе государственных программ и федеральных проектов имеют первостепенное значение и требуют наиболее эффективных отечественных разработок, методик и технологий природоохранной деятельности.

В числу ключевых направлений сотрудничества с научным сообществом он отнес вопросы совершенствования нормативной базы для природоохранной и природоресурсной деятельности с учетом производственных и общественных потребностей.

Присутствовавшая на встрече заместитель председателя Совета по изучению производительных сил Светлана Липина также указала, что для стратегического управления отраслью важна научно-исследовательская база.

«В непростой период геополитических вызовов для страны важно формирование единого научного центра по проблемам экологии и природопользования», — заявила она.

В свою очередь, вице-президент РАН, председатель наблюдательного совета по глобальным экологическим проблемам Степан Калмыков в ходе своего доклада указал на высокий уровень взаимодействия Минприроды РФ и РАН, а также выступил с инициативой об усилении роли науки при реализации масштабных природоохранных и природоресурсных проектов.

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