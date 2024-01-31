Ростовская АЭС приняла участие в Дне энергетики на площадке ВДНХ

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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К нему потянулись десятки тысяч посетителей, которые проявляли интерес к информационно-презентационной площадке Ростовской атомной станции.
Представители АЭС рассказывали о деятельности предприятия, о его достижениях и вкладе атомщиков в социально-экономическое развитие юга России.
Оценил работу стенда и заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. Его приветствовал губернатор донского края Василий Голубев. Он рассказал вице-премьеру о проектах в сфере топливно-энергетического комплекса донского региона, представленного атомной, газовой, тепло-, гидро- и ветрогенерацией и отметил, что среднегодовая выработка электроэнергии составляет 45,4 млрд кВтч, из которых более 70 процентов производит Ростовская АЭС.
Во время пленарной сессии «ТЭК России, новые возможности для развития», которая проходила в этот день на площадке форума участников приветствовал Генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев. В своем выступлении он отметил, что госкорпорация обеспечивает энергией каждую пятую лампочку в России и занимает первое место в мире по размеру заказов на строительство АЭС — 33 энергоблока в 10 странах.
О стабильной работе Ростовской АЭС рассказал директор атомной станции Андрей Сальников. По его словам, стабильная работа Ростовской АЭС позволяет обеспечивать энергетическую независимость 15 областей, краев и республик, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов.
— Наш коллектив круглосуточно трудится, чтобы в домах более чем 27 миллионов жителей юга России всегда было тепло и светло. Сегодня, когда потребление электроэнергии ежегодно увеличивается, это особенно актуально. По данным за 2023 год, рост энергопотребления на Юге России составил 2,2 процента, — пояснил директор Ростовской АЭС.
Затронули и тему модернизации энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Как пояснили специалисты, эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти, ведь нергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан.