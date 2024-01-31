Ростовская АЭС приняла участие в Дне энергетики на площадке ВДНХ

Во время пленарной сессии «ТЭК России, новые возможности для развития», которая проходила в этот день на площадке форума участников приветствовал Генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев. В своем выступлении он отметил, что госкорпорация обеспечивает энергией каждую пятую лампочку в России и занимает первое место в мире по размеру заказов на строительство АЭС — 33 энергоблока в 10 странах.