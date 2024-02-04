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Updated Сегодня, 14:20

За три месяца работы с выставкой «Россия» ознакомились 6 миллионов человек

За три месяца работы с выставкой «Россия» ознакомились 6 миллионов человек

4 февраля 2024, 14:20
Фото: Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости
4 февраля, через три месяца после открытия, на международной выставке-форуме «Россия» приняли шестимиллионного гостя — Дмитрия Ершова из Москвы, который приехал с женой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой.

Гостям приготовили подарок от АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ и руководства Ямало-Ненецкого автономного округа. Это путешествие в Салехард на главный праздник народов Севера — День оленевода. Во время поездки Дмитрия Ершова и его семью ждет церемония пересечения Полярного круга с вручением именных сертификатов полярников, сообщает „Российская газета“.

Жена Дмитрия Ирина отметила, что сама прогулка по выставке доставила ей радость: оформление пространства оказалось красивым и продуманным.

Шестимиллионный посетитель приехал на выставку в особый день, когда там праздновали три месяца со дня открытия, напомнила гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ Наталья Виртуозова.

«Сегодня у нас уникальный день — 4 февраля выставке „Россия“ ровно три месяца, а еще у нас радостное событие — шесть миллионов посетителей! Всем нашим гостям огромное спасибо. Ямал — очень гостеприимный регион», — заявила Наталья Виртуозова.

Для семьи Дмитрия Ершова на Ямале подготовили богатую событиями программу: он и его близкие посетят гонки оленьих упряжек и показ национальной одежды из оленьего меха, попробуют местные блюда и будут любоваться красотами Арктики.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, представленные в одном пространстве. Вниманию посетителей предложили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве.

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