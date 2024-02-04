За три месяца работы с выставкой «Россия» ознакомились 6 миллионов человек

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Гостям приготовили подарок от АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ и руководства Ямало-Ненецкого автономного округа. Это путешествие в Салехард на главный праздник народов Севера — День оленевода. Во время поездки Дмитрия Ершова и его семью ждет церемония пересечения Полярного круга с вручением именных сертификатов полярников, сообщает „Российская газета“.
Жена Дмитрия Ирина отметила, что сама прогулка по выставке доставила ей радость: оформление пространства оказалось красивым и продуманным.
Шестимиллионный посетитель приехал на выставку в особый день, когда там праздновали три месяца со дня открытия, напомнила гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ Наталья Виртуозова.
«Сегодня у нас уникальный день — 4 февраля выставке „Россия“ ровно три месяца, а еще у нас радостное событие — шесть миллионов посетителей! Всем нашим гостям огромное спасибо. Ямал — очень гостеприимный регион», — заявила Наталья Виртуозова.
Для семьи Дмитрия Ершова на Ямале подготовили богатую событиями программу: он и его близкие посетят гонки оленьих упряжек и показ национальной одежды из оленьего меха, попробуют местные блюда и будут любоваться красотами Арктики.
Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, представленные в одном пространстве. Вниманию посетителей предложили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве.