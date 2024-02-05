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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Граждан России могут быть оштрафованы за грязные фары и номера автомобиля

5 февраля 2024, 11:30
По словам юриста Никиты Филиппова граждане России могут быть оштрафованы за наличие грязи на фарах и номерных знаках своих автомобилей, пишет Pravda.Ru.

Эксперт подчеркнул, что управление автомобилем с грязными фарами является основанием для привлечения к административной ответственности. В случае нарушения может быть выдано предупреждение или наложен штраф в размере 500 рублей.

Также возможны наказания за нечитаемые государственные номера. Величина санкций зависит от того, было ли загрязнение случайным или преднамеренным актом, не осуществляемым в процессе движения.

Штраф в размере 500 рублей или предупреждение могут быть применены, если на автомобиле есть грязные номера, при условии, что это неумышленное действие.

Однако, если загрязнение номерных знаков было сделано специально для их скрытия, нарушителя ждет штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на период от одного до трех месяцев, добавил Филиппов.

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