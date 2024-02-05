На Дону разработают регламент взаимодействия по устранению нарушений в электросетях

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Темой заседания стало обеспечения надежного и безопасного электроснабжения Ростовской области.
Василий Голубев еще раз поблагодарил специалистов, участвовавших в ликвидации последствий ледяного шторма в декабре и отметил слаженную работу донских энергетиков в непростых погодных условиях. По его словам, данная ситуация оголила и ряд проблем, решение которых необходимо для развития отрасли.В частности: определение первоочередных мер для включения в инвестиционные и ремонтные программы энергоснабжающих организаций, основанных на обращениях граждан.
По итогам обсуждения губернатор поручил разработать регламент взаимодействия между сетевыми организациями и муниципалитетами при устранении нарушений работы в электросетях.
— Такой документ может быть один на всех, но главное — чтобы он был понятен, исполним и помогал быстро реагировать на ситуации. Это даст возможность всем работать по понятным и быстро реализуемым правилам — пояснил глава региона.
Василий Голубев добавил, что в разработке такого регламента должны участвовать как представители сетевых компаний, так и администраций муниципальных образований.
Было отмечено, что одной из проблем на сегодня, является наличие бесхозных объектов. Согласно информации регионального минпрома, только за прошедший год на баланс донских сетевых компаний было принято 63 объекта, еще 70 находятся в работе. И губернатор поручил сетевым организациям активизировать прием объектов электросетевого хозяйства на баланс.
Генеральный директор АО «Донэнерго» Владимир Срабонянц и генеральный директор ПАО «РоссетиЮг» Борис Эбзеев заверили, что работа по консолидации объектов электросетевого хозяйства, а также по выявлению и последующему признанию прав на объекты, обладающие признаками бесхозяйных, будет продолжена.
Затронули на заседании и подготовку высокопрофессиональных кадров для отрасли. Ректор ДГТУ Бесарион Месхи предложил активнее использовать разработки аспирантов и привлекать молодых ученых, а ректор ЮФУ Инна Шевченко высказалась за использование инновационных разработок.
— Уверен, что все понимают, насколько важен кадровый вопрос для развития отрасли. Необходимы и целевое обучение энергетиков в профильных вузах, и традиционная подготовка на базе вузов, — сказал губернатор.
Василий Голубев также побывал на нескольких объектах электроэнергетики Новочеркасска, оценил схему энергоснабжения города и работу диспетчерского пульта с возможностью удаленного управления.
Одним из объектов стала модернизированная трансформаторная подстанция НГ-1, обеспечивающая электричеством более 30 тысяч горожан микрорайонов Хотунок и Первомайский, а также 17 социальных объектов. Губернатор отметил, что реконструкция объектов это пример успешной реализации цифровых проектов в энергетике, благодаря которым городские районы получают новый импульс к развитию.