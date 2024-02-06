ФОМС: Объемы ЭКО в 2024 году увеличены на 3%

Процедура экстракорпорального оплодотворения проводится для застрахованных граждан бесплатно по направлению региональных комиссий в соответствии с порядком, установленным Минздравом России. Это лечение назначают в том случае, если борьба с бесплодием другими методами оказалась безрезультатной, но при этом женщина в состоянии выносить и родить ребенка. Направление для женщин младше 35 лет выдается после лечения в течение 12 месяцев, а для женщин 35 лет и старше — не менее полугода.