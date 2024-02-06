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ФОМС: Объемы ЭКО в 2024 году увеличены на 3%

ФОМС: Объемы ЭКО в 2024 году увеличены на 3%

6 февраля 2024, 10:02
Фото: 1MI
В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) сообщили о расширении объема проводимых процедур экстракорпорального оплодотворения в рамках программы госгарантий на 2024 год. Таким образом, количество пациенток, которые могут пройти процедуру ЭКО по ОМС, растет ежегодно.

На три процента вырос норматив по сравнению с прошлым годом: с 89 501 до 91 478 случаев лечения, что отвечает задачам нацпроекта «Демография», передает rg.ru.

Процедура экстракорпорального оплодотворения проводится для застрахованных граждан бесплатно по направлению региональных комиссий в соответствии с порядком, установленным Минздравом России. Это лечение назначают в том случае, если борьба с бесплодием другими методами оказалась безрезультатной, но при этом женщина в состоянии выносить и родить ребенка. Направление для женщин младше 35 лет выдается после лечения в течение 12 месяцев, а для женщин 35 лет и старше — не менее полугода.

За направлением можно обратиться в женскую консультацию или центр планирования семьи по месту жительства. Лечащий врач назначит обследования для выявления причины бесплодия. По их результатам и в случае отсутствия противопоказаний и ограничений для применения программы ЭКО диагностируется форма бесплодия, по которой врачебная комиссия выдает направление на ЭКО.

В ФОМС подчеркивают, что направления выдаются супружеским парам, парам, живущим без регистрации брака, а также одиноким женщинам. Сама процедура проводится в медучреждении, выбранном пациенткой из списка предложенных организаций.

В ФОМС также отметили, что с 2013 года за счет средств ОМС в рамках территориальной программы фонда проведено более 700 тысяч процедур ЭКО. И их число увеличивается ежегодно. В 2023 году выполнено 98,3 тысячи процедур, что на семь процентов больше, чем годом ранее.

Напомним, в ноябре президент РФ подписал указ о проведении в 2024 году Года семьи. Правительство приняло план основных мероприятий, одним из которых является охрана здоровья граждан репродуктивного возраста, семей с детьми.

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