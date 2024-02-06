МСП привлекли свыше 312 млрд рублей за год под «зонтичные» поручительства

Он рассказал, что по сравнению с 2022 годом объем привлеченного финансирования вырос в 1,5 раза, отметив, что практически половина объема — порядка 153 млрд рублей — была привлечена МСП из реального сектора экономики, где прирост достиг 36% в сравнении с 2022 годом. Глава КМСП подчеркнул, что среди получателей средств под «зонтичные» поручительства по-прежнему наблюдается высокая доля микробизнеса. В прошлом году она составила 76% от общего объема выданных банками кредитов, пишет ТАСС.