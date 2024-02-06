МСП привлекли свыше 312 млрд рублей за год под «зонтичные» поручительства

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
Он рассказал, что по сравнению с 2022 годом объем привлеченного финансирования вырос в 1,5 раза, отметив, что практически половина объема — порядка 153 млрд рублей — была привлечена МСП из реального сектора экономики, где прирост достиг 36% в сравнении с 2022 годом. Глава КМСП подчеркнул, что среди получателей средств под «зонтичные» поручительства по-прежнему наблюдается высокая доля микробизнеса. В прошлом году она составила 76% от общего объема выданных банками кредитов, пишет ТАСС.
Также эксперт отметил изменение соотношения по целям привлечения финансирования под «зонтичные» поручительства. В частности, в 2022 году доля инвесткредитов составляла 25%, а в 2023-м — уже 34%.
Среди отраслей по увеличению объема кредитования под «зонтичные» поручительства в минувшем году лидировали гостиничный бизнес и общественное питание с приростом 145%, административная деятельность (+110%), а также культура и спорт (+90%) и транспортировка и хранение (+68%).
Что касается субъектов Федерации, то по приросту объемов кредитов, выданных под поручительства КМСП, лидером стала Москва — 72 млрд рублей (+93%). На втором месте Санкт-Петербург, прирост кредитования в котором составил 23,6 млрд рублей, или 66%. На третьей позиции расположилась Московская область — 19,7 млрд рублей (47%). Далее следуют Свердловская область (11,7 млрд, +64%), Татарстан (8,1 млрд, +66%), а также Новосибирская (9,1 млрд, +50%) и Самарская (7,4 млрд, +70%) области, Алтайский (5,8 млрд рублей, +95%) и Краснодарский (13,7 млрд, +22%) края, Иркутская область (4 млрд, +140%) и Красноярский край (7 млрд, +49%).
Среди банков по объемам кредитных займов, оформленных под «зонтичные» поручительства, в первую пятерку в 2023 году вошли Сбербанк, выдавший кредитов на 99,7 млрд рублей, Альфа-Банк (95,8 млрд), ВТБ (35,7 млрд), Совкомбанк (20,1 млрд) и МСП Банк (19,6 млрд рублей).
Сообщается, что самый высокий прирост объема кредитования был отмечен в Альфа-Банке, нарастившем общий объем на 62,6 млрд рублей (+189%).