rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

МСП привлекли свыше 312 млрд рублей за год под «зонтичные» поручительства

МСП привлекли свыше 312 млрд рублей за год под «зонтичные» поручительства

6 февраля 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney
Субъекты малого и среднего предпринимательства смогли привлечь кредитных средств на сумму свыше 312 млрд рублей за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Об этом заявил гендиректор КМСП Александр Исаевич при подведении итогов минувшего года.

Он рассказал, что по сравнению с 2022 годом объем привлеченного финансирования вырос в 1,5 раза, отметив, что практически половина объема — порядка 153 млрд рублей — была привлечена МСП из реального сектора экономики, где прирост достиг 36% в сравнении с 2022 годом. Глава КМСП подчеркнул, что среди получателей средств под «зонтичные» поручительства по-прежнему наблюдается высокая доля микробизнеса. В прошлом году она составила 76% от общего объема выданных банками кредитов, пишет ТАСС.

Также эксперт отметил изменение соотношения по целям привлечения финансирования под «зонтичные» поручительства. В частности, в 2022 году доля инвесткредитов составляла 25%, а в 2023-м — уже 34%.

Среди отраслей по увеличению объема кредитования под «зонтичные» поручительства в минувшем году лидировали гостиничный бизнес и общественное питание с приростом 145%, административная деятельность (+110%), а также культура и спорт (+90%) и транспортировка и хранение (+68%).

Что касается субъектов Федерации, то по приросту объемов кредитов, выданных под поручительства КМСП, лидером стала Москва — 72 млрд рублей (+93%). На втором месте Санкт-Петербург, прирост кредитования в котором составил 23,6 млрд рублей, или 66%. На третьей позиции расположилась Московская область — 19,7 млрд рублей (47%). Далее следуют Свердловская область (11,7 млрд, +64%), Татарстан (8,1 млрд, +66%), а также Новосибирская (9,1 млрд, +50%) и Самарская (7,4 млрд, +70%) области, Алтайский (5,8 млрд рублей, +95%) и Краснодарский (13,7 млрд, +22%) края, Иркутская область (4 млрд, +140%) и Красноярский край (7 млрд, +49%).

Среди банков по объемам кредитных займов, оформленных под «зонтичные» поручительства, в первую пятерку в 2023 году вошли Сбербанк, выдавший кредитов на 99,7 млрд рублей, Альфа-Банк (95,8 млрд), ВТБ (35,7 млрд), Совкомбанк (20,1 млрд) и МСП Банк (19,6 млрд рублей).

Сообщается, что самый высокий прирост объема кредитования был отмечен в Альфа-Банке, нарастившем общий объем на 62,6 млрд рублей (+189%).

Подпишитесь
Ученый Сенчуков назвал зимнее затопление Ростова рекордным за последние 30 лет
Сегодня, 10:06
Ростовчанам рассказали, как могут обмануть при покупке жилья. Раскрываем топ схем
Сегодня, 05:21
Наркоторговца в бронежилете задержали в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:09
На среднюю зарплату в Ростове можно купить 216 чашек латте
Сегодня, 06:55
Автоинструктор рассказал об опасности возрастных водителей в Ростове
Сегодня, 07:18
В Ростове-на-Дону ищут стрессоустойчивых саперов с зарплатой в 200 тысяч рублей
Сегодня, 08:14