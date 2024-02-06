Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Стоит учитывать, что подобные результаты российских банков в 2023 году являются следствием восстановительного роста после серьезного спада годом ранее. Этот рост был достигнут благодаря некоторым изменениям в учетной системе России. Однако, стабильные финансовые показатели банка «Центр-инвест» подтверждают его устойчивость по международным стандартам.
Бизнес-модель этого банка, основанная на принципах ESG (экологической, социальной и управленческой ответственности), демонстрирует, что он способен сохранять прибыльность даже в кризисных ситуациях.
Председатель Совета Директоров банка «Центр-инвест», профессор, д. э. н. Василий Высоков отмечает, что несмотря на все заявления о гуманизме бизнеса и социальных требованиях, главным критерием успеха остается прибыль. Именно стабильная доходность позволяет банку выполнять свои обязательства по реализации социальных проектов и вносить значительный вклад в развитие экономики региона. Преимущества устойчивого ESG-банкинга особенно проявляются в периоды кризисов, так как он предлагает альтернативный подход к работе с клиентами.
В отличие от спекулятивных банков, которые торгуют рисками, ESG-банки стремятся управлять этими рисками. Когда наступает кризис, риски увеличиваются, и спекулятивные банки повышают процентные ставки по кредитам. Это заставляет клиентов вступать в более рискованные проекты, что ведет к увеличению вероятности дефолта и убытков для банков.
В то время как банк «Центр-инвест», работая в условиях кризиса, совместно с клиентом разрабатывает и внедряет программу по снижению рисков, не повышая процентные ставки, а фокусируется на качестве кредитов. Клиент получает конкурентное преимущество, возвращает кредит вовремя и в полном объеме, что позволяет банку демонстрировать устойчивый рост прибыли и сокращение проблемной задолженности. Такая стратегия становится выигрышной как для клиента, так и для банка — это win-win ситуация.