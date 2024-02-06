Прибыль банка «Центр-инвест» выросла в 3,5 раза

В то время как банк «Центр-инвест», работая в условиях кризиса, совместно с клиентом разрабатывает и внедряет программу по снижению рисков, не повышая процентные ставки, а фокусируется на качестве кредитов. Клиент получает конкурентное преимущество, возвращает кредит вовремя и в полном объеме, что позволяет банку демонстрировать устойчивый рост прибыли и сокращение проблемной задолженности. Такая стратегия становится выигрышной как для клиента, так и для банка — это win-win ситуация.