Депутат Госдумы поблагодарила банк «Центр-инвест» за участие в общественных проектах

В прошлом году банк «Центр-инвест» стал участником проекта под названием «Школа радостной женщины». Он представлял собой образовательную программу, которая была бесплатной для всех желающих. В рамках нее освещали различные актуальные темы, касающиеся здоровья, правильного питания, психологического комфорта, умения справляться со стрессом и вопросов финансовой грамотности.