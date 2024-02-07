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Published Сегодня, 13:44

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Updated Сегодня, 13:46

Депутат Госдумы поблагодарила банк «Центр-инвест» за участие в общественных проектах

Депутат Госдумы поблагодарила банк «Центр-инвест» за участие в общественных проектах

7 февраля 2024, 13:44
Фото: Pxhere
Депутат Госдумы поблагодарила банк «Центр-инвест» за участие в общественных проектах
Депутат Госдумы Лариса Тутова выразила благодарность банку «Центр-инвест» за участие в общественно-значимых проектах Ростовской области.

Депутат является председателя Ростовского регионального отделения «Союза женщин России». Она передала благодарность банку за проделанную работу.

В прошлом году банк «Центр-инвест» стал участником проекта под названием «Школа радостной женщины». Он представлял собой образовательную программу, которая была бесплатной для всех желающих. В рамках нее освещали различные актуальные темы, касающиеся здоровья, правильного питания, психологического комфорта, умения справляться со стрессом и вопросов финансовой грамотности.

Специалисты банка «Центр-инвест» поделились полезной информацией для женщин-предпринимателей об уникальной программе, известной как «Бизнес-кредит для женщин». Они рассказывали об условиях получения ипотеки и использования материнского капитала, а также указывали, на что следует обратить внимание при оформлении кредитов, чтобы минимизировать возможные риски.

Проект «Школа счастливой женщины» создан Ростовским отделением «Союза женщин России» вместе с Центром творческого развития детей и взрослых «Квант» и Агентством развития гражданских инициатив региона. Помощь в организации события оказывал ДГТУ.

Сотрудникам банка «Центр-инвест» выразили признательность за их активное участие в гражданской работе, за эффективное сотрудничество и значительный вклад в организацию и реализацию общественно значимых проектов в Ростовской области.

#Илья Протвинов
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