Депутат Госдумы поблагодарила банк «Центр-инвест» за участие в общественных проектах

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Депутат является председателя Ростовского регионального отделения «Союза женщин России». Она передала благодарность банку за проделанную работу.
В прошлом году банк «Центр-инвест» стал участником проекта под названием «Школа радостной женщины». Он представлял собой образовательную программу, которая была бесплатной для всех желающих. В рамках нее освещали различные актуальные темы, касающиеся здоровья, правильного питания, психологического комфорта, умения справляться со стрессом и вопросов финансовой грамотности.
Специалисты банка «Центр-инвест» поделились полезной информацией для женщин-предпринимателей об уникальной программе, известной как «Бизнес-кредит для женщин». Они рассказывали об условиях получения ипотеки и использования материнского капитала, а также указывали, на что следует обратить внимание при оформлении кредитов, чтобы минимизировать возможные риски.
Проект «Школа счастливой женщины» создан Ростовским отделением «Союза женщин России» вместе с Центром творческого развития детей и взрослых «Квант» и Агентством развития гражданских инициатив региона. Помощь в организации события оказывал ДГТУ.
Сотрудникам банка «Центр-инвест» выразили признательность за их активное участие в гражданской работе, за эффективное сотрудничество и значительный вклад в организацию и реализацию общественно значимых проектов в Ростовской области.