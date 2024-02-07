ФОМС и фонд «Круг добра» подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает взаимодействие по информированию семей о возможностях фонда «Круг добра» в качестве дополнительного источника организации и финансирования помощи детям. Также оно охватывает координацию в сфере регулирования правовых вопросов, связанных с обязательным медицинским страхованием детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, и организацию совместных мероприятий для семей, представителей власти и медицинских организаций.