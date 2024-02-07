ФОМС и фонд «Круг добра» подписали соглашение о сотрудничестве

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Этот документ направлен на расширение совместной работы в целях защиты прав детей, страдающих тяжелыми и хроническими, в том числе редкими, заболеваниями. Стороны планируют поддерживать инициативы, направленные на улучшение медицинского обеспечения детей, столкнувшихся с серьезными заболеваниями, пишут РИА Новости.
Соглашение предусматривает взаимодействие по информированию семей о возможностях фонда «Круг добра» в качестве дополнительного источника организации и финансирования помощи детям. Также оно охватывает координацию в сфере регулирования правовых вопросов, связанных с обязательным медицинским страхованием детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, и организацию совместных мероприятий для семей, представителей власти и медицинских организаций.
Илья Баланин, председатель Федерального фонда ОМС, отметил, что эффективность совместной работы ФОМС и фонда «Круг добра» напрямую влияет на выявление пациентов, их маршрутизацию, качество обращений и, следовательно, скорость предоставления жизненно важных препаратов и помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.
Кроме того, он сообщил, что с 2023 года в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи включен расширенный неонатальный скрининг, в рамках которого проводятся исследования на наличие 36 генетических орфанных заболеваний и их групп у новорожденных.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года семьи в 2024 году, правительство утвердило план основных мероприятий. Один из пунктов этого плана — обеспечение здоровья граждан репродуктивного возраста и семей с детьми.
Напомним, что возможности программы госгарантий бесплатной медпомощи на 2024 год были расширены. В частности, финансирование и нормативы объема по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) включены в высокотехнологичную медицинскую помощь с увеличением числа случаев ЭКО на 27,1% по сравнению с предыдущим годом.