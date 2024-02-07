Прибыль Новикомбанка за 2023 год составила 16,8 млрд руб.: опубликована отчетность

В 2023 году вырос и чистый процентный доход банка. Он увеличился на 16,5%, составив 35,5 млрд рублей. Объем собственных средств, который годом ранее составлял 82,6 млрд рублей, вырос на 12,7%, достигнув 93,1 млрд рублей. Большая доля ресурсной базы Новикомбанка приходится на клиентские средства. В минувшем году их объем на счетах вырос на 12,8%, составив 826,5 млрд рублей.