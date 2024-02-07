Прибыль Новикомбанка за 2023 год составила 16,8 млрд руб.: опубликована отчетность

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:06
Выросший за год на 8% кредитный портфель Новикомбанка составил 816 млрд рублей. Прибыль опорного банка «Ростеха» в 2023 году достигла 16,8 млрд рублей, пишет newsnn.ru.
В 2023 году вырос и чистый процентный доход банка. Он увеличился на 16,5%, составив 35,5 млрд рублей. Объем собственных средств, который годом ранее составлял 82,6 млрд рублей, вырос на 12,7%, достигнув 93,1 млрд рублей. Большая доля ресурсной базы Новикомбанка приходится на клиентские средства. В минувшем году их объем на счетах вырос на 12,8%, составив 826,5 млрд рублей.
Высокие результаты деятельности банка обеспечиваются за счет устойчивости бизнес-профиля к внешним вызовам, стабильности и диверсификации ресурсной базы, грамотного управления ликвидностью и высокого уровня достаточности капитала.
Известно, что Новикомбанк в 2023 году осуществил кредитное финансирование ряда высокотехнологичных предприятий.
Также банк провел первую сделку с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) для предприятий оборонно-промышленного комплекса и организаций госкорпорации «Ростех».
Благодаря достижению таких результатов в минувшем году финансовой организации удалось выплатить дивиденды акционерам Новикомбанка. Их сумма в совокупности составила 4,9 млрд рублей.
Также в прошлом году НРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне AA|ru|, а рейтинг банка в АКРА вырос до АА-(RU).
По информации, озвученной Еленой Георгиевой, председателем правления Новикомбанка, куратором Воронежского отделения СоюзМаш России, банком достигнуты стабильно высокие результаты работы. Задача организации — предоставление самых выгодных для клиентов условий и их поддержка с целью финансового обеспечения приоритетных для России сфер экономики. В работе банк задействует основные механизмы господдержки, являясь участником стратегически важной деятельности по достижению технологической независимости государства. Банк расширяет портфель выгодных розничных продуктов с социальной направленностью для решения ключевой задачи — поддержки кадрового потенциала промышленности Российской Федерации.