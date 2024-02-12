rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Психолог рассказала, может ли мезальянс протянуть долгое время?

12 февраля 2024, 17:08
Различия в браках всегда существовали: по возрасту, материальному положению и социальному статусу. Интересно, что старшим партнером может быть не только мужчина, но и женщина, пишет Pravda.Ru.

Зачем люди вступают в такие неравные союзы, могут ли они продолжаться долго и какие конфликты обычно возникают у таких пар? Об этом рассказывает нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

— Наталья Николаевна, часто окружающие сомневаются в наличии любви в неравных браках по статусу и возрасту. Почему люди выбирают мезальянсы?

— Это не всегда связано с корыстными мотивами. Обычно люди испытывают искренние чувства. Чаще всего такие отношения возникают из-за внутреннего чувства незрелости. Молодой человек хочет найти партнера, который будет заботиться о нем, делать его жизнь безопасной и комфортной, чтобы ему не приходилось много работать. Иногда это связано с тем, что в детстве такому человеку было уделено мало внимания родителей, они не интересовались им и постоянно говорили, что заняты и не мешайте. И вот, наконец, другой взрослый человек показывает заинтересованность, и это ценится. Кажется, что если такой взрослый человек меня замечает, значит, я замечательный.

Подсознание находит травму, которая осталась незакрытой с детства, чтобы «исцелить» ее в отношениях и завершить боль. Но часто люди только больше ранятся в таких отношениях, повторяя одни и те же ошибки.

Старший партнер, с другой стороны, обычно чувствует, что его не достаточно ценят равнолетние или устали от прежних отношений. И встречаются и влюбляются. Молодой, свежий и яркий человек проявляет интерес к уже взрослому и не такому привлекательному партнеру. Это повышает самооценку. К тому же, восхищение младшим партнером, готовностью слушаться и подчиняться, также впечатляет старшего партнера, который чувствует себя выше.

Подпишитесь
В Ростовской области жители сидят без света, воды и квалифицированных гинекологов
Сегодня, 15:22
Кто назвал «Ольгой» бушующий в Ростовской области циклон
Сегодня, 13:03
Активист сообщил об остановленном строительстве скоростного трамвая в Ростове
Сегодня, 14:03
Принадлежавшая украинскому олигарху Ахметову шахта на Дону лишилась 100 млн рублей
Сегодня, 14:11
Индивидуальный предприниматель из Ростовской области «продлил жизнь» копченым мидиям
Сегодня, 15:33
Ростовчан заверили в стремительном росте качества жизни
Сегодня, 15:46