Психолог рассказала, может ли мезальянс протянуть долгое время?

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Зачем люди вступают в такие неравные союзы, могут ли они продолжаться долго и какие конфликты обычно возникают у таких пар? Об этом рассказывает нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.
— Наталья Николаевна, часто окружающие сомневаются в наличии любви в неравных браках по статусу и возрасту. Почему люди выбирают мезальянсы?
— Это не всегда связано с корыстными мотивами. Обычно люди испытывают искренние чувства. Чаще всего такие отношения возникают из-за внутреннего чувства незрелости. Молодой человек хочет найти партнера, который будет заботиться о нем, делать его жизнь безопасной и комфортной, чтобы ему не приходилось много работать. Иногда это связано с тем, что в детстве такому человеку было уделено мало внимания родителей, они не интересовались им и постоянно говорили, что заняты и не мешайте. И вот, наконец, другой взрослый человек показывает заинтересованность, и это ценится. Кажется, что если такой взрослый человек меня замечает, значит, я замечательный.
Подсознание находит травму, которая осталась незакрытой с детства, чтобы «исцелить» ее в отношениях и завершить боль. Но часто люди только больше ранятся в таких отношениях, повторяя одни и те же ошибки.
Старший партнер, с другой стороны, обычно чувствует, что его не достаточно ценят равнолетние или устали от прежних отношений. И встречаются и влюбляются. Молодой, свежий и яркий человек проявляет интерес к уже взрослому и не такому привлекательному партнеру. Это повышает самооценку. К тому же, восхищение младшим партнером, готовностью слушаться и подчиняться, также впечатляет старшего партнера, который чувствует себя выше.