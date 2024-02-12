Психолог рассказала, может ли мезальянс протянуть долгое время?

— Это не всегда связано с корыстными мотивами. Обычно люди испытывают искренние чувства. Чаще всего такие отношения возникают из-за внутреннего чувства незрелости. Молодой человек хочет найти партнера, который будет заботиться о нем, делать его жизнь безопасной и комфортной, чтобы ему не приходилось много работать. Иногда это связано с тем, что в детстве такому человеку было уделено мало внимания родителей, они не интересовались им и постоянно говорили, что заняты и не мешайте. И вот, наконец, другой взрослый человек показывает заинтересованность, и это ценится. Кажется, что если такой взрослый человек меня замечает, значит, я замечательный.