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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Авиакомпании предлагают сажать пассажиров старше 75 лет с родственниками

13 февраля 2024, 12:40
Одна идея, которую предлагает Виталий Милонов, депутат Госдумы, состоит в том, чтобы запретить сажать пассажиров старше 75 лет отдельно от их родственников или сопровождающих лиц. Это обращение было направлено министру транспорта России, Виталию Савельеву.

В своем обращении Милонов отмечает, что недавно возникла дискуссия о правилах распределения пассажиров в самолетах и неприемлемости разделения родителей и детей во время полета. Он также указывает на другую проблему — разделение престарелых пассажиров с их родственниками или сопровождающими людьми, пишет RT.

Милонов просит рассмотреть возможность внесения изменений в авиационные правила перевозки пассажиров и Воздушный кодекс для введения запрета на разделение пассажиров старше 75 лет с их родственниками или сопровождающими людьми во время полетов на гражданских линиях.

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