Авиакомпании предлагают сажать пассажиров старше 75 лет с родственниками

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В своем обращении Милонов отмечает, что недавно возникла дискуссия о правилах распределения пассажиров в самолетах и неприемлемости разделения родителей и детей во время полета. Он также указывает на другую проблему — разделение престарелых пассажиров с их родственниками или сопровождающими людьми, пишет RT.
Милонов просит рассмотреть возможность внесения изменений в авиационные правила перевозки пассажиров и Воздушный кодекс для введения запрета на разделение пассажиров старше 75 лет с их родственниками или сопровождающими людьми во время полетов на гражданских линиях.