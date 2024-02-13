Авиакомпании предлагают сажать пассажиров старше 75 лет с родственниками

В своем обращении Милонов отмечает, что недавно возникла дискуссия о правилах распределения пассажиров в самолетах и неприемлемости разделения родителей и детей во время полета. Он также указывает на другую проблему — разделение престарелых пассажиров с их родственниками или сопровождающими людьми, пишет RT.