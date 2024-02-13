Гелиогеофизическая служба сообщает о вспышках на Солнце

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Все эти события получили высокую классификацию M, которая указывает на их значительную мощность излучения, достигающего Земли.
Данные о вспышках были получены благодаря спутникам «Электро-Л» и GOES, которые работают в рентгеновском диапазоне. Пока нет информации о том, что эти вспышки вызвали магнитную бурю на Земле, однако ученые не исключают такую возможность.
В сообщении также отмечается, что продолжается проникновение потоков протонов различных энергий в околоземное космическое пространство.
Вечером 12 февраля и ночью на 13-е числа были зарегистрированы четыре сильные вспышки на Солнце, об этом сообщила гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики. Все эти события относятся к высокому классу M, который указывает на мощность излучения, достигающего Земли. Для определения этих вспышек использовались рентгеновские спутники «Электро-Л» и GOES.
Пока что нет информации о том, вызвали ли эти вспышки магнитную бурю на Земле, однако ученые не исключают такую возможность. В сообщении также отмечается продолжающееся вторжение потоков протонов различных энергий в околоземное космическое пространство.