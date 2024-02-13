Гелиогеофизическая служба сообщает о вспышках на Солнце

Вечером 12 февраля и ночью на 13-е числа были зарегистрированы четыре сильные вспышки на Солнце, об этом сообщила гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики. Все эти события относятся к высокому классу M, который указывает на мощность излучения, достигающего Земли. Для определения этих вспышек использовались рентгеновские спутники «Электро-Л» и GOES.