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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Гелиогеофизическая служба сообщает о вспышках на Солнце

13 февраля 2024, 07:03
Вечером 12 февраля и ночью на 13-е число, гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики зарегистрировала четыре мощные вспышки на Солнце, пишет Pravda.Ru.

Все эти события получили высокую классификацию M, которая указывает на их значительную мощность излучения, достигающего Земли.

Данные о вспышках были получены благодаря спутникам «Электро-Л» и GOES, которые работают в рентгеновском диапазоне. Пока нет информации о том, что эти вспышки вызвали магнитную бурю на Земле, однако ученые не исключают такую возможность.

В сообщении также отмечается, что продолжается проникновение потоков протонов различных энергий в околоземное космическое пространство.

Вечером 12 февраля и ночью на 13-е числа были зарегистрированы четыре сильные вспышки на Солнце, об этом сообщила гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики. Все эти события относятся к высокому классу M, который указывает на мощность излучения, достигающего Земли. Для определения этих вспышек использовались рентгеновские спутники «Электро-Л» и GOES.

Пока что нет информации о том, вызвали ли эти вспышки магнитную бурю на Земле, однако ученые не исключают такую возможность. В сообщении также отмечается продолжающееся вторжение потоков протонов различных энергий в околоземное космическое пространство.

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