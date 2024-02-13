После ледяного дождя из Саратова не смогли вылететь несколько самолетов

По данным онлайн-табло аэропорта, вылет двух самолетов авиакомпании «Победа» на Москву и Санкт-Петербург задержался на 7 и 10 часов соответственно. Пассажирам рейса «Саратов-Бугульма» пришлось ждать более 6 часов до вылета, пишет ИА «Взгляд-инфо».