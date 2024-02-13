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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

После ледяного дождя из Саратова не смогли вылететь несколько самолетов

После ледяного дождя из Саратова не смогли вылететь несколько самолетов

13 февраля 2024, 09:03
Фото: 1MI
Несколько рейсов из аэропорта «Гагарин» в Саратове не смогли вылететь из-за ухудшения погоды. В городе прошел ледяной дождь.

По данным онлайн-табло аэропорта, вылет двух самолетов авиакомпании «Победа» на Москву и Санкт-Петербург задержался на 7 и 10 часов соответственно. Пассажирам рейса «Саратов-Бугульма» пришлось ждать более 6 часов до вылета, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Также был отменен рейс в Минеральные Воды компании «Азимут», вероятно, из-за проблем с прибытием самолета из Нижнего Новгорода.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС пояснила, что в 00:30 ночи сегодня от старшего диспетчера аэропорта поступило сообщение о закрытии аэродрома из-за плохих погодных условий. Однако спустя четыре часа работа аэропорта возобновилась.

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