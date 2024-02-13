После ледяного дождя из Саратова не смогли вылететь несколько самолетов

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
По данным онлайн-табло аэропорта, вылет двух самолетов авиакомпании «Победа» на Москву и Санкт-Петербург задержался на 7 и 10 часов соответственно. Пассажирам рейса «Саратов-Бугульма» пришлось ждать более 6 часов до вылета, пишет ИА «Взгляд-инфо».
Также был отменен рейс в Минеральные Воды компании «Азимут», вероятно, из-за проблем с прибытием самолета из Нижнего Новгорода.
Пресс-служба регионального ГУ МЧС пояснила, что в 00:30 ночи сегодня от старшего диспетчера аэропорта поступило сообщение о закрытии аэродрома из-за плохих погодных условий. Однако спустя четыре часа работа аэропорта возобновилась.