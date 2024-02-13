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Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Ростовчане вошли в тройку лидеров среди любителей горного Сочи

Ростовчане вошли в тройку лидеров среди любителей горного Сочи

13 февраля 2024, 12:04
Фото: 1MI
Цифровая экосистема МТС проанализировала поездки россиян в Сочи за прошлый год. Согласно данным, Ростовская область вошла в тройку регионов-лидеров, откуда в горный кластер Сочи больше всего приезжало туристов.

По данным сервиса бронирования отелей МТС Travel, по сравнению с предыдущим годом туристический поток ростовчан увеличился на 7%. Средняя продолжительность отдыха в Сочи у них составила 6 дней. Гости из столичных и других регионов, предпочитали останавливаться в горном кластере в среднем на 8 дней, а путешественники из республик СКФО совершали чаще всего кратковременные поездки. В прошлом году любителями горного Сочи стали женщины в возрасте 35-44 года, а каждый третий отдыхающий в горах, заглядывал и на сочинское побережье.

Практически все клиенты остались довольны не только сервисом, но и качеством мобильного интернета в сочинских горах. Не так давно завершился масштабный этап развития инфраструктуры связи на территории горного кластера Сочи. В результате строительства и модернизации сетей максимальная скорость мобильного интернета на курортах Газпром, Красная поляна и Роза Хутор выросла на порядок, а территория покрытия увеличилась вполовину. Теперь 4G работает даже на высокогорных участках трасс на отметке 2 400 метров. В целом, за последние пять лет МТС вложила в развитие инфраструктуры связи в горах Сочи порядка одного миллиарда рублей.

По данным независимого исследования ИАА TelecomDaily, на сегодняшний день самые высокие скорости на горнолыжных курортах Сочи зафиксированы в сети МТС. В разгар зимнего сезона и максимальной туристической нагрузки на сеть мобильный интернет 4G МТС разгоняется до 305 Мбит/сек. При этом ежедневно МТС принимает в свою сеть наибольшее количество роумеров, обслуживая ежедневно, в сезон, до одного миллиона абонентов.

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