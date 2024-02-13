Ростовчане вошли в тройку лидеров среди любителей горного Сочи

По данным сервиса бронирования отелей МТС Travel, по сравнению с предыдущим годом туристический поток ростовчан увеличился на 7%. Средняя продолжительность отдыха в Сочи у них составила 6 дней. Гости из столичных и других регионов, предпочитали останавливаться в горном кластере в среднем на 8 дней, а путешественники из республик СКФО совершали чаще всего кратковременные поездки. В прошлом году любителями горного Сочи стали женщины в возрасте 35-44 года, а каждый третий отдыхающий в горах, заглядывал и на сочинское побережье.