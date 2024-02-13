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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В Госдуме предложили обеспечить автомобилями инвалидов боевых действий

13 февраля 2024, 12:08
В Госдуме появилось предложение о том, чтобы обеспечить автомобилями инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий.

Инициативу поддержали глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

Предлагается внести изменения в статью 14 федерального закона «О ветеранах», чтобы инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий имели право на получение автомобилей, если у них есть медицинские показания и отсутствуют противопоказания для вождения. Эти автомобили могут использоваться как специализированные транспортные средства, что обеспечит лучший доступ к различным объектам инфраструктуры, пишет RT.

Депутаты указывают на то, что такие автомобили будут полезны и в других сферах жизни инвалидов. Например, они смогут использовать свои транспортные средства для предпринимательской деятельности, таких как такси или курьерская доставка. Также это поможет им волонтерствовать и осуществлять доставку грузов.

Идея законопроекта получила поддержку после рабочей поездки на АвтоВАЗ, где были показаны производственные мощности для переоборудования автомобилей для инвалидов. Нилов отмечает, что процедура несложная и оперативная, но сегодня большинство инвалидов вынуждены оплачивать ее самостоятельно.

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