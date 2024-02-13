В Госдуме предложили обеспечить автомобилями инвалидов боевых действий

Депутаты указывают на то, что такие автомобили будут полезны и в других сферах жизни инвалидов. Например, они смогут использовать свои транспортные средства для предпринимательской деятельности, таких как такси или курьерская доставка. Также это поможет им волонтерствовать и осуществлять доставку грузов.