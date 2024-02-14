Голливудские звезды худеют с помощью препарата от диабета

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Как пишет newia.ru, первым о секрете экстремального похудения в короткие сроки рассказал американский предприниматель Илон Маск. В своем аккаунте в социальной сети он написал, что для поддержания подтянутой фигуры и здорового внешнего вида ему помогают инъекции препарата для диабетиков, которые ставятся один раз в неделю.
После его публикации многие пользователи обратили внимание на резкое похудение Ким Кардашьян, которое также можно объяснить приемом препарата от диабета. Однако сама Ким данную информацию не подтвердила.
Информацию прокомментировали специалисты. По словам детского эндокринолога Оксаны Михалевой, препараты для диабетиков имеют в своем составе пептид-1, который способствует снижению уровня сахара в крови после приема пищи. Именно благодаря этому эффекту препарат стали применять для лечения сахарного диабета.
Еще одним эффектом препарата является значительное снижение массы тела. Было установлено, что у здоровых людей препарат не оказывает сильного влияния на уровень сахара в крови. Однако прием препарата способствует снижению аппетита, уменьшает время перехода пищи по желудочно-кишечному тракту, увеличивает расход энергии. В результате человек меньше ест, поскольку чувствует сытость, за счет чего происходит похудение.