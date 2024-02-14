Голливудские звезды худеют с помощью препарата от диабета

Как пишет newia.ru, первым о секрете экстремального похудения в короткие сроки рассказал американский предприниматель Илон Маск. В своем аккаунте в социальной сети он написал, что для поддержания подтянутой фигуры и здорового внешнего вида ему помогают инъекции препарата для диабетиков, которые ставятся один раз в неделю.