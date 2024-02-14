О выборах главы государства каждого избирателя проинформируют персонально

Проинформируют и о возможности дистанционного голосования, для которого необходимо подать заявление через портал Госуслуг до 11 марта. Во время визита члены избиркома могут задать некоторые вопросы для уточнения информации и актуализации списков избирателей. Вопросы не будут касаться пин-кодов банковских карт, предложения каких-то услуг или агитации за конкретных кандидатов. Вопросы будут исключительно по теме выборов Президента России. Кроме того, обходчиков можно будет легко узнать по экипировке. Они будут одеты в брендированные сумки и жилеты с символикой проекта и Избирательной комиссии Ростовской области, а также у каждого будет именной бейдж с фотографией и печатью УИК. Так что будьте бдительны!