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Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

О выборах главы государства каждого избирателя проинформируют персонально

О выборах главы государства каждого избирателя проинформируют персонально

14 февраля 2024, 09:27
Фото: Избирком РО
В рамках проекта «ИнформУИК» с 17 февраля по 7 марта члены участковых комиссий постараются посетить каждого избирателя, чтобы предоставить всю исчерпывающую информацию о выборах главы государства. Людям расскажут о датах, времени и доступных формах голосования.

Каждому, кто планирует принять участие в выборах президента РФ весной 2024 года, члены участковых комиссий помогут выбрать и оптимальный способ голосования. Если избиратель планирует пойти на избирательный участок, то обходчик напомнит адрес УИК. При необходимости проголосовать на дому, расскажет как и в какие сроки подать соответствующую заявку.

Проинформируют и о возможности дистанционного голосования, для которого необходимо подать заявление через портал Госуслуг до 11 марта. Во время визита члены избиркома могут задать некоторые вопросы для уточнения информации и актуализации списков избирателей. Вопросы не будут касаться пин-кодов банковских карт, предложения каких-то услуг или агитации за конкретных кандидатов. Вопросы будут исключительно по теме выборов Президента России. Кроме того, обходчиков можно будет легко узнать по экипировке. Они будут одеты в брендированные сумки и жилеты с символикой проекта и Избирательной комиссии Ростовской области, а также у каждого будет именной бейдж с фотографией и печатью УИК. Так что будьте бдительны!

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