Какие чрезвычайные ситуации могут стать основанием для проникновения в квартиру?

Он также добавляет, что правоохранительные органы могут проникнуть в квартиру, если это необходимо для спасения жизни людей и их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности в случае массовых беспорядков и чрезвычайных ситуаций, для задержания подозреваемых и обвиняемых, а также для предотвращения преступления и установления обстоятельств несчастного случая.