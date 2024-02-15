Какие чрезвычайные ситуации могут стать основанием для проникновения в квартиру?

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Они отмечают, что хозяин собаки едва ли возится с ней, периодически уходит и оставляет ее одну, пишет RT.
Юрист Василий Воробьев в беседе с RT отмечает, что обычно вскрытие помещения возможно только в чрезвычайных ситуациях, связанных с угрозой жизни и здоровью человека.
«К сожалению, это не распространяется на животных. Если мы слышим, как животное воет, и понимаем, что оно плохо себя чувствует и остается запертым в квартире, к сожалению, это не является достаточным основанием для вскрытия помещения», — объясняет эксперт.
Он также добавляет, что правоохранительные органы могут проникнуть в квартиру, если это необходимо для спасения жизни людей и их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности в случае массовых беспорядков и чрезвычайных ситуаций, для задержания подозреваемых и обвиняемых, а также для предотвращения преступления и установления обстоятельств несчастного случая.
«Но нет никакого прецедента, который позволял бы вскрывать помещение из-за животных, к сожалению», — говорит собеседник RT.