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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Какие чрезвычайные ситуации могут стать основанием для проникновения в квартиру?

15 февраля 2024, 07:13
Юристы рассказали о том, разрешено ли с точки зрения закона вскрыть квартиру в Томилине, подмосковном поселке, где местные жители жалуются на воющую собаку уже несколько дней.

Они отмечают, что хозяин собаки едва ли возится с ней, периодически уходит и оставляет ее одну, пишет RT.

Юрист Василий Воробьев в беседе с RT отмечает, что обычно вскрытие помещения возможно только в чрезвычайных ситуациях, связанных с угрозой жизни и здоровью человека.

«К сожалению, это не распространяется на животных. Если мы слышим, как животное воет, и понимаем, что оно плохо себя чувствует и остается запертым в квартире, к сожалению, это не является достаточным основанием для вскрытия помещения», — объясняет эксперт.

Он также добавляет, что правоохранительные органы могут проникнуть в квартиру, если это необходимо для спасения жизни людей и их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности в случае массовых беспорядков и чрезвычайных ситуаций, для задержания подозреваемых и обвиняемых, а также для предотвращения преступления и установления обстоятельств несчастного случая.

«Но нет никакого прецедента, который позволял бы вскрывать помещение из-за животных, к сожалению», — говорит собеседник RT.

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