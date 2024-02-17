Кредит на бизнес: виды займов, требования банков и цели использования средств

Для поддержки малого предпринимательства государство запустило специальные кредитные программы. В рамках таких программ ставки по кредитам на бизнес могут быть снижены до 9-10% годовых. Также увеличиваются сроки займов — до 10 лет на оборотные средства и до 15 лет на инвестиционные цели.