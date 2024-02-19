Курение негативно влияет на все системы организма

По мнению Холдина, алкоголь также представляет опасность для здоровья ЖКТ. Чем больше алкоголя употребляется, тем сильнее его воздействие на внутренние органы. Это происходит потому, что спирт раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника, что может привести не только к язвенной болезни, но и к раку.