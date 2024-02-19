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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Курение негативно влияет на все системы организма

19 февраля 2024, 06:43
Курение негативно влияет на все системы человеческого организма. Согласно статистике, курящие, чаще сталкиваются с проблемами, такими как язва, рак пищевода и другие заболевания желудочно-кишечного тракта, сообщает Виталий Холдин, эксперт в области психиатрии и наркологии из Подмосковного Минздрава.

Специалист подчеркивает, что вредные вещества, содержащиеся в ядовитом дыме от табака, такие как никотин и смолы, оказывают отрицательное воздействие на состояние желудочно-кишечного тракта. Курение играет главную роль в возникновении язвенной болезни, пишет pravda.ru.

По мнению Холдина, алкоголь также представляет опасность для здоровья ЖКТ. Чем больше алкоголя употребляется, тем сильнее его воздействие на внутренние органы. Это происходит потому, что спирт раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника, что может привести не только к язвенной болезни, но и к раку.

Для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта врачи рекомендуют избегать вредных привычек, следить за правильным питанием, исключая жирную и жареную пищу из рациона. Также полезно придерживаться режима дня и регулярно проходить медицинские осмотры и обследования.

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