Избыточное потребление соленых продуктов негативно влияет на почки

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Один из таких факторов — это избыточное потребление соленых продуктов. Соли в больших количествах заставляют почки работать на износ, чтобы избавить организм от излишков натрия, что может привести к задержке жидкости и вызвать отеки и повышенное давление. Высокое содержание соли можно найти в соленьях, фастфуде и полуфабрикатах.
Алкоголь также является вредным продуктом для почек. Мочевыделительная система удаляет из организма токсины, связанные с алкоголем, нагружая при этом почки. Особенно опасен ацетальдегид, продукт разложения алкоголя, который может повредить структуру почек, затрудняя их функционирование и способствуя развитию хронической почечной недостаточности, пишет pravda.ru.
Избыточное потребление мяса также может негативно сказаться на работе почек. Переваривание животных белков создает дополнительную нагрузку на почки и может способствовать образованию камней из-за высокого содержания пуринов.
Молочные продукты, богатые кальцием, могут стать источником проблем, если употребляются в больших количествах, так как это увеличивает риск развития мочекаменной болезни.
Также следует обратить внимание на вред, который может нанести организму излишнее потребление масел, богатых холестерином и жирами. Это может отразиться на работе сердечно-сосудистой системы и привести к патологии почек.