Избыточное потребление соленых продуктов негативно влияет на почки

Один из таких факторов — это избыточное потребление соленых продуктов. Соли в больших количествах заставляют почки работать на износ, чтобы избавить организм от излишков натрия, что может привести к задержке жидкости и вызвать отеки и повышенное давление. Высокое содержание соли можно найти в соленьях, фастфуде и полуфабрикатах.