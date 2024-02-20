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Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Избыточное потребление соленых продуктов негативно влияет на почки

20 февраля 2024, 06:11
Появление хронических заболеваний почек сильно зависит от образа жизни человека. Почки играют важную роль в очистке организма, поэтому их состояние зависит от употребления продуктов, которые могут быть вредными для них.

Один из таких факторов — это избыточное потребление соленых продуктов. Соли в больших количествах заставляют почки работать на износ, чтобы избавить организм от излишков натрия, что может привести к задержке жидкости и вызвать отеки и повышенное давление. Высокое содержание соли можно найти в соленьях, фастфуде и полуфабрикатах.

Алкоголь также является вредным продуктом для почек. Мочевыделительная система удаляет из организма токсины, связанные с алкоголем, нагружая при этом почки. Особенно опасен ацетальдегид, продукт разложения алкоголя, который может повредить структуру почек, затрудняя их функционирование и способствуя развитию хронической почечной недостаточности, пишет pravda.ru.

Избыточное потребление мяса также может негативно сказаться на работе почек. Переваривание животных белков создает дополнительную нагрузку на почки и может способствовать образованию камней из-за высокого содержания пуринов.

Молочные продукты, богатые кальцием, могут стать источником проблем, если употребляются в больших количествах, так как это увеличивает риск развития мочекаменной болезни.

Также следует обратить внимание на вред, который может нанести организму излишнее потребление масел, богатых холестерином и жирами. Это может отразиться на работе сердечно-сосудистой системы и привести к патологии почек.

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