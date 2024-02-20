В методичку РЭО вошли 26 экопросветительских акций региональных операторов

Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул важность экологического просвещения для региональных операторов в период перехода к экономике замкнутого цикла в России, пишет 56orb.ru. Согласно опросу РЭО, 78 из 81 регионального оператора занимаются экопросвещением (96%), причем 91% проводит экологические акции. Буцаев отметил необходимость информирования населения о реформе в сфере обращения с отходами и подчеркнул важность формирования экокультуры и экологически ответственного поведения у граждан. Буцаев отметил, что из сборника регоператоры могут почерпнуть много полезного в плане организации экопросветительской деятельности в сфере обращения с отходами. Помимо регоператоров, эта информация может представлять интерес для общественных организаций.