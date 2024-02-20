В методичку РЭО вошли 26 экопросветительских акций региональных операторов

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул важность экологического просвещения для региональных операторов в период перехода к экономике замкнутого цикла в России, пишет 56orb.ru. Согласно опросу РЭО, 78 из 81 регионального оператора занимаются экопросвещением (96%), причем 91% проводит экологические акции. Буцаев отметил необходимость информирования населения о реформе в сфере обращения с отходами и подчеркнул важность формирования экокультуры и экологически ответственного поведения у граждан. Буцаев отметил, что из сборника регоператоры могут почерпнуть много полезного в плане организации экопросветительской деятельности в сфере обращения с отходами. Помимо регоператоров, эта информация может представлять интерес для общественных организаций.
В сборнике предлагается использовать системный подход к проведению экопросветительской работы. Отдельное внимание уделено необходимости взаимодействия с экологическими организациями и важности участия в экологических акциях всероссийского масштаба.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко добавил, что регоператоры могут найти в методичке полезную информацию о разработке собственных программ экологического просвещения, а также о создании общественных экопространств. Например, мастерских по переработке сырья. Авторы сборника предлагают региональным операторам создавать должности для специалистов по экологическому просвещению и организовывать экскурсии на объекты обращения с твердыми коммунальными отходами. Среди других рекомендаций — сотрудничество с СМИ и экологическими активистами.
РЭО активно продвигает идею по производству сувениров из вторсырья — значков, канцелярии аксессуаров, подставок для телефонов и других. Кроме того, Российский экологический оператор рекомендует распространять социальные видеоролики, плакаты и фотографии на тему обращения с отходами. Сборник материалов доступен для загрузки в медиабанке и в разделе «Дневник эковолонтера».