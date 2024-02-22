Юная ростовчанка победила во Всероссийском конкурсе памяти адмирала Ушакова

— Выбор личности великого и непобедимого русского флотоводца Федора Ушакова как центра притяжения для нашего нового масштабного проекта отнюдь не случаен. России будущего нельзя забывать своего великого прошлого, а для этого нужно помнить и чтить героев своей истории — таких, как Федор Ушаков, — пояснила президент Инновационного центра.