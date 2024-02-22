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Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Юная ростовчанка победила во Всероссийском конкурсе памяти адмирала Ушакова

Юная ростовчанка победила во Всероссийском конкурсе памяти адмирала Ушакова

22 февраля 2024, 14:07
Фото: donland.ru
В канун Дня защитника Отечества на площадке «Знание.Лекторий» в павильоне №57 «Россия — моя история» на ВДНХ, наградили победителей первого Всероссийского конкурса «Адмирал Федор Ушаков моими глазами».

Мероприятие стало частью образовательной программы международной выставки-форума «Россия», генеральным партнером которой выступает Российское общество «Знание».

Этот патриотический проект направлен на популяризацию исторического вклада адмирала Федора Ушакова в развитие Отечества, а также формирование его образа как выдающегося военачальника, патриота, благотворителя и дипломата, причисленного к лику святых.

В роли организатора конкурса выступил Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи, включив в состав жюри более 100 профильных экспертов, среди которых учителя, преподаватели вузов и общественные деятели.

Президент Инновационного центра развития и воспитания детей и молодежи Екатерина Аверкиева с гордостью отметила, что за семь лет центр перешел от просветительских проектов к патриотическому воспитанию молодежи.

— Выбор личности великого и непобедимого русского флотоводца Федора Ушакова как центра притяжения для нашего нового масштабного проекта отнюдь не случаен. России будущего нельзя забывать своего великого прошлого, а для этого нужно помнить и чтить героев своей истории — таких, как Федор Ушаков, — пояснила президент Инновационного центра.

Участники конкурса тщательно изучали историю жизни адмирала Федора Ушакова, готовили работы (рисунки, видеоролики или стихотворения), посредством которых раскрывали заслуги героя перед Отечеством.

В результате, в финал конкурса из 20 тысяч поступивших заявок прошли 2904 работы участников из 89 регионов России и зарубежных стран. Одним из победителей конкурса стала и жительница донской столицы — юная художница София Бондаренко. Свою работу первоклассница из школы № 75 подготовила в студии «Творческая мастерская» под руководством мастера Полины Квачевой.

Фото: donland.ru

По мнению первого заместителя главы региона Игоря Гуськова, данная победа еще раз доказывает, что донской край богат на таланты.

— Замечательно, что на конкурсе столь высокого уровня оценили мастерство нашей юной землячки. Это говорит о том, что донской регион богат прекрасными, талантливыми детьми, — сказал Игорь Гуськов.

На церемонии награждения участники посмотрели выступления известных артистов, эстрадных творческих коллективов и оркестров. На площадке исторического парка «Россия — Моя история» для них организовали премьерный показ документального фильма о жизненном пути и победах Федора Ушакова, после чего участников ожидали экскурсии и мастер-классы.

Добавим, что 24 февраля в Центральном доме Российской армии пройдет Всероссийский адмиральский гала-прием, приуроченный ко дню рождения адмирала Федора Ушакова и посвященный 20-летию его общецерковной канонизации.

#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#День защитника Отечества#Всероссийский конкурс#Память адмирала Ушакова
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