В январе средний размер автокредита составил 1,49 млн рублей

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Это увеличение на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет RT.
Отмечается, что в сравнении с предыдущим месяцем средний чек автокредита практически не изменился, сократившись всего на 0,7%.
Также было сообщено, что средний показатель персонального кредитного рейтинга (ПКР) заёмщика по автокредитам составляет 685 баллов.
В январе текущего года средний размер автокредита свыше 1,5 млн рублей отмечен в 30 регионах России, в то время как годом ранее таких регионов было только четыре.
Наибольший средний размер автокредитов в регионах России (среди 30 регионов — лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был зарегистрирован в Москве (1,99 млн рублей), Московской области (1,8 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,71 млн рублей), Ханты-Мансийском АО — Югре (1,66 млн рублей) и Ленинградской области (1,65 млн рублей).
Что касается изменений на региональном уровне, самый существенный рост среднего чека автокредита в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был отмечен в Челябинской (+40,3%) и Волгоградской (+34%) областях, Пермском крае (+33,7%), а также Республике Татарстан (+33,6%) и Удмуртской Республике (+33,5%).