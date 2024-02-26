В январе средний размер автокредита составил 1,49 млн рублей

Что касается изменений на региональном уровне, самый существенный рост среднего чека автокредита в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был отмечен в Челябинской (+40,3%) и Волгоградской (+34%) областях, Пермском крае (+33,7%), а также Республике Татарстан (+33,6%) и Удмуртской Республике (+33,5%).