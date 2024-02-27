Донской парламент создает правовые механизмы по противодействию кибер преступлениям

Согласно отчету, в сложных условиях проведения специальной военной операции и усиления мер безопасности на приграничных территориях Главному управлению МВД по Ростовской области второй год подряд удается снижать уровень криминогенной обстановки на Дону. По сравнению с 2022 годом, число зарегистрированных преступлений снизилось на 4,8%. Значительно сократилось число преступлений против личности (на 14,8%), грабежей (на 27,7%), краж (на 21,2%), преступлений, совершенных в общественных местах (на 31,3%), убийств — на 5,2% и разбойных нападений — на 6,1%.