Донской парламент создает правовые механизмы по противодействию кибер преступлениям

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Одним из главных вопросов первого блока, стал отчет о работе ГУ МВД по Ростовской области за 2023 год.
Согласно отчету, в сложных условиях проведения специальной военной операции и усиления мер безопасности на приграничных территориях Главному управлению МВД по Ростовской области второй год подряд удается снижать уровень криминогенной обстановки на Дону. По сравнению с 2022 годом, число зарегистрированных преступлений снизилось на 4,8%. Значительно сократилось число преступлений против личности (на 14,8%), грабежей (на 27,7%), краж (на 21,2%), преступлений, совершенных в общественных местах (на 31,3%), убийств — на 5,2% и разбойных нападений — на 6,1%.
— Нужно отметить, что главному управлению МВД России по нашему региону удается снижать уровень преступности. Второй год подряд мы фиксируем устойчивую динамику снижения не только общего количества преступлений, но и самое главное, фиксируем тенденцию значительного сокращения преступлений против личности, — отметил Председатель Законодательного собрания РО Александр Ищенко.
Он также выделил и наиболее важные показатели из отчета начальника управления ГУ МВД по РО. К ним парламентарий отнес сокращение более чем на четверть количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
—Это та динамика, которая дает нам ответ на вопрос. Как сегодня работает областное законодательство? Как действия органов власти влияют на снижение преступлений и профилактику в молодежной и подростковой среде, — добавил председатель донского парламента.
Однако по-прежнему существуют такие сферы преступности, с которыми пока не удается совладать. По мнению Александра Ищенко это киберпреступления и правонарушения в цифровой среде.
— Эти вопросы волнуют не только жителей Ростовской области, но и всей страны в целом. Потому что каждое третье преступление сегодня совершается именно в цифровой среде. Депутаты донского парламента активно занимаются этой темой. Вместе со специалистами, экспертами, представителями главка, общественного совета и научного сообщества, мы последовательно ищем правовые варианты влияния на киберпреступность и совершение преступлений в цифровой сфере, — пояснил Александр Ищенко.
По направлению противостояния киберпреступлениям, депутаты вплотную работают с Советом Федерации и Государственной Думой. Буквально в этом месяце, совместно с сенатором от Законодательного Собрания Ростовской области Ириной Рукавишниковой было проведено очередное обсуждение вопросов противодействия киберпреступлениям.
Благодаря такому плотному взаимодействию только за последние несколько лет на федеральном уровне был принят целый пакет существенных законодательных решений по недопустимости использования подменных телефонных номеров, ограничению деятельности поддельных (фишинговых) сайтов, по защите персональных данных. И принимаемые меры дали результат.
По итогам 2023 года удалось на 3,6% увеличить число раскрытых киберпреступлений, в том числе на 19% мошенничеств. Возросла доля раскрытых тяжких и особо тяжких кибердеяний с 54,2% до 61,4%.
Как отметил Председатель Законодательного собрания Ростовской области, сегодня задача состоит не только в том, чтобы совершенствовать законодательство, но и в том, чтобы повышать уровень правовой просвещённости жителей. Особенно с точки зрения понимания современных методов воздействиях киберпреступников на сознание человека.
Для этих целей запущен очередной этап проекта «Дни правового просвещения в Ростовской области», где вопросам цифровой безопасности уделяется достаточно большое внимание, а депутаты донского парламента продолжат работу по усилению защиты граждан от киберпреступлений, как в просветительском аспекте, так и в законотворческом.