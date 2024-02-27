Вячеслав Сорокин назначен техническим директором макрорегиона «Юг» Tele2

«Tele2 продолжает активно развиваться на юге, ставя перед собой все более амбициозные цели. В ДНК нашей компании — бросать вызов и активно действовать для достижения результатов. Сегодня перед технической дирекцией стоят важные задачи: улучшать качество сервиса, а также непрерывно совершенствовать сетевую инфраструктуру на всей территории макрорегиона. Мы работаем над тем, чтобы качественная мобильная связь и высокоскоростной интернет были доступны жителям и туристам в любом месте. Вячеслав имеет большой опыт и значимые достижения в телекоммуникационной отрасли. Уверен, что накопленная экспертиза и профессионализм помогут ему внести существенный вклад в развитие Tele2 на юге страны».