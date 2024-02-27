Вячеслав Сорокин назначен техническим директором макрорегиона «Юг» Tele2

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В новой должности Вячеслав Сорокин будет отвечать за строительство, эксплуатацию и расширение сетей Tele2, а также за стратегическое и оперативное управление технической дирекцией макрорегиона. Важным направлением в его работе станет координация действий технических служб с другими подразделениями компании, а также взаимодействие с представителями органов власти и партнерами.
На позиции технического директора макрорегиона «Юг» Tele2 Вячеслав будет отвечать за развитие компании в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском крае и Республике Адыгее.
Вячеслав Сорокин окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности «Инженер». Имеет колоссальный опыт работы в телекоммуникационной индустрии. К команде Tele2 присоединился в 2006 году, заняв должность менеджера по управлению строительством в центре планирования и развития сети в Омске. В 2014 году был назначен руководителем группы по строительству сети в московском филиале компании, а в 2015 году получил должность технического директора региона «Юго-Запад» в макрорегионе «Москва». В феврале 2024 года Вячеслав перешел на позицию технического директора макрорегиона «Юг» Tele2.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«Tele2 продолжает активно развиваться на юге, ставя перед собой все более амбициозные цели. В ДНК нашей компании — бросать вызов и активно действовать для достижения результатов. Сегодня перед технической дирекцией стоят важные задачи: улучшать качество сервиса, а также непрерывно совершенствовать сетевую инфраструктуру на всей территории макрорегиона. Мы работаем над тем, чтобы качественная мобильная связь и высокоскоростной интернет были доступны жителям и туристам в любом месте. Вячеслав имеет большой опыт и значимые достижения в телекоммуникационной отрасли. Уверен, что накопленная экспертиза и профессионализм помогут ему внести существенный вклад в развитие Tele2 на юге страны».